Úrsula Corberó y el Chino Darín esperan su primer hijo: la tierna foto con la que anunciaron el embarazo

Una noticia sorpresiva revolucionó las redes este martes, generando gran emoción en el mundo del espectáculo: Úrsula Corberó y Chino Darín anunciaron que están esperando su primer hijo juntos. La pareja, muy querida por sus seguidores, desató alegría y conmoción entre los fanáticos que siguen cada paso de su relación.

La actriz española, reconocida por su icónico papel de Tokio en La casa de papel, decidió utilizar las redes sociales para dar a conocer la noticia de una manera muy especial.

El Chino Darín habló sobre su futuro con Úrsula Corberó y la posibilidad de ser padres

En la imagen que compartió, se la puede ver mostrando su pancita de embarazada, acompañada de una frase que no deja lugar a dudas: “Esto no es IA”. Además, etiquetó a Chino Darín justo sobre su vientre, dejando claro quién será el futuro papá y generando una ola de emoción entre sus seguidores.

La imagen se difundió rápidamente y se volvió viral, provocando una lluvia de mensajes de afecto y felicitaciones para la pareja, que desde hace años mantiene una relación sólida y es muy querida tanto en España como en Argentina.

Úrsula Corberó está embarazada.

Entre los cientos de mensajes que recibió la actriz en la publicación, se podían leer comentarios como: “Enhorabuena mami”, “Imagínate tener de madre a Úrsula, de padre y abuelo a los Darín” y “¡Qué alegría!”, reflejando la emoción y felicidad de sus seguidores por la noticia de su embarazo.

Cómo comenzó el amor entre el Chino Darín y Úrsula Corberó

Se conocieron en 2016, durante el rodaje de la serie La embajada, y lo que comenzó como un juego de actuación terminó transformándose en una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo iberoamericano. Desde entonces, Úrsula Corberó y Chino Darín han construido una relación estable, llena de complicidad y apoyo mutuo, que ha captado la atención y el cariño de sus seguidores en España y Argentina.

Úrsula Corberó y el Chino Darín

Hoy, casi diez años después de aquel primer encuentro, la pareja vive junta en Barcelona y atraviesa un momento muy especial: esperan su primer hijo. La noticia, anunciada por la actriz de manera emotiva en sus redes sociales, desató una ola de felicitaciones y mensajes de cariño de parte de sus fanáticos, que celebran este nuevo capítulo en la vida de los artistas.