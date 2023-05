Una mariposa se posó sobre Sarah Burlando, la hija de Barby Franco, y el conmovedor momento se hizo viral.

Durante el pasado fin de semana largo, las temperaturas descendieron y el frío sorprendió a todos. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que Barby Franco y su pequeña hija Sarah disfrutaran del aire libre luciendo conjuntos que cautivaron las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Barby compartió momentos entrañables junto a su hija, fruto de su amor con el abogado Fernando Burlando. Sin embargo, un detalle sorprendió a todos y fue el momento en el que una mariposa monarca se posó sobre la pequeña y estuvo un rato posada sobre ella.

Barby Franco no pierde oportunidad para compartir alguna fotos con la pequeña Sarah. Foto: Instagram

“Visita inesperada. Sin palabras”, expresó Barby en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde aprovechó la parte de las historias para contar más detalles sobre el momento en el que el pequeño animal se acercó a su hija.

La foto de Sarah, la hija de Barby Franco, con una mariposa. Foto: Instagram

Es que esta no es la primera vez que una mariposa se acerca a Sarah. Según reveló Franco, en mayo del año pasado, cuando ella estaba todavía embarazada, una mariposa también se posó sobre su mano.

Hace un año, Barby Franco ya había recibido la visita de una mariposa. Foto: Instagram

Al ser consultada por sus seguidores sobre lo que sintió al ver que la mariposa se acercó en Sarah, Barby detalló el momento exacto. “Vino directo a ella y se fue”, aseguró la modelo.

La respuesta de Barby Franco a uno de sus seguidores. Foto: Instagram

Otro seguidor señaló lo que podía significar que la mariposa justo apareciera, además de expresar la posibilidad de que fuera una señal de Fernando Báez Sosa. Esto teniendo en cuenta la relación de la familia Burlando Franco con el caso y la cercanía que ha tenido la mamá de Fernando con Barby y Sarah.

Barby Franco recordó el momento en el que una mariposa se le acercó cuando estaba embarazada de Sarah. Foto: Instagram

Las tiernas fotografías fueron capturadas en la propiedad de la familia en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Este es un lugar donde la modelo y su familia disfrutaron de un entorno tranquilo y natural durante el fin de semana largo.

Qué significan las mariposas

En muchas culturas se cree que ver una mariposa puede traer buena suerte y felicidad, tal como lo expresó el seguidor de Franco que señaló la posibilidad de una relación con Fernando Baéz Sosa.

En muchas culturas, las mariposas son consideradas como portadoras de mensajes del mundo espiritual. /Gentileza National Geographic

Es que en el ámbito espiritual, las mariposas también se asocian con el alma. Algunas creencias sugieren que cuando una persona fallece, su alma puede manifestarse como una mariposa, simbolizando la transformación hacia una nueva forma de existencia. Algo parecido a lo que sucede con los colibrís.

Sarah conquistó corazones en Instagram con su encantador look anti frío polar

La pequeña Sarah lució un adorable body de corderito blanco, perfecto para mantenerla abrigada y cómoda en los días frescos. El toque de dulzura lo aportó el gorro de lana en tono rosa, complementando a la perfección el conjunto de la pequeña fashionista. Sin duda, Sarah heredó el estilo y buen gusto de su madre.

Por su parte, Barby deslumbró con una exclusiva campera de The North Face en colaboración con Gucci. Este abrigo de color camel se convirtió en la prenda estrella de su conjunto, brindando elegancia y sofisticación a su atuendo. Complementando su look, Franco optó por una calza estampada en tonos gris y rosa, resaltando la combinación de colores.

Los looks de invierno de Barby Franco y Sarah Burlando. Foto: Instagram

No podemos olvidar mencionar los anteojos de sol que la modelo eligió para proteger sus ojos del sol de invierno. Con un diseño moderno y vanguardista, estos accesorios agregaron un toque de glamour a su conjunto, realzando su belleza natural.

Barby Franco y su hija Sarah demuestran una vez más que el estilo no conoce de edades y que se puede lucir a la moda incluso en los días más fríos del año. Con sus looks anti frío polar, esta madre e hija se convierten en un referente de moda sobre cómo lucir tiernos looks pero sin renunciar a la comodidad y protección de los más pequeños de la casa contra el clima.