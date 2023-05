Para una princesa: así son los tiernos y exclusivos zapatitos de Sarah, la hija de Barby Franco.

Barby Franco es una gran amante de la moda, por lo que no es sorpresa que sea considerada como toda una mamá fashionista. La modelo suele vestir a Sarah, su hija junto a Fernando Burlando, con looks a juego y muy tiernos, siento toda una baby it girl a su corta edad.

Es que Franco tiene acostumbrados a sus seguidores a sus historias en Instagram donde muestra a detalle los regalos que suele recibir su hija Sarah, como fue el caso hace poco del obsequio personalizado que le hizo Dalma Maradona.

Barby Franco y Fernando Burlando junto a Sarah. Foto: Google

En esta oportunidad, Franco mostró unos hermosos zapatitos rosa pastel de la reconocida firma italiana Gucci. El par tenía una banda con el nombre de la marca de lujo que resaltaba a ser en tonos más vivos.

Barby Franco le elige tiernos looks a su pequeña hija. Foto: Instagram Barby Franco @fededebartolo para Revista Caras

“Estamos muy internacional. Una amiga de Grecia me mandó esto. ¿Quieren ver estos zapatos? Se mueren”, expresó Barby en el clip que compartió, mostrando a detalle el regalo que recibió la pequeña, mientras Sarah se ríe a carcajadas en el fondo.

Los zapatitos Gucci de Sarah Burlando

El pequeño par de zapatitos venía en una de las icónicas cajas de la marca, pero en versión pequeña, ideal para este tipo de productos tan delicados. “Miren lo que es esto. No, no pueden más estos zapatitos”, señaló Franco, mientras aprovechaba para agradecer a la amiga que se los envió.

Barby Franco mostró los tiernos y exclusivos zapatos que le regalaron a Sarah. Foto: Instagram

Según una página de venta de productos de esta firma, las guillerminas tenían un precio de venta de 90 libras, es decir, unos 112 dólares, que si tenemos en cuenta el cambio del día al dólar blue (492) serían unos 55.104 pesos argentinos. Aunque, la página también señala que en tienda el costo de estos zapatitos para bebé podría incrementar hasta el doble.

Esto es lo que cuestan los zapatitos de la hija de Barby Franco. Foto: Instagram

Seguramente en los próximos días veremos fotos de la pequeña Sarah luciendo estas hermosas guillerminas con algún look como los que Barby se esmera en elegirle.