Una conocida modelo confirmó que será mamá de su segundo hijo y sorprendió a todos.

Gastón Gaudio y Helena Ayerza viven un presente lleno de alegría tras anunciar que esperan a su segundo hijo. Se trata de una niña, cuyo nacimiento está previsto para mediados de 2026 y que, por el momento, aún no tiene nombre definido. La confirmación llegó de la mano de Ayerza, quien compartió la noticia a través de una publicación cargada de emoción en redes sociales. Allí mostró su incipiente pancita de cuatro meses y recibió una avalancha de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

Helena Ayerza.

En las postales que difundió, una en primer plano y otra tomada desde mayor distancia, su figura se destaca recortada contra la luz dorada del atardecer, que tiñe el cielo de tonos cálidos. Ayerza luce un gorro tejido multicolor, un buzo gris de manga larga y un bikini oscuro. En una de las imágenes, apoya una mano sobre la cadera y la otra en la parte baja de la espalda, resaltando el embarazo, mientras que en la otra posa con ambas manos sobre su vientre.

La historia de amor del deportista y la modelo

La pareja vive en la localidad bonaerense de Pilar y afianzó su vínculo en 2018, siempre apostando por un perfil bajo y poniendo en primer plano la vida familiar. Gastón Gaudio, extenista profesional y campeón de Roland Garros, y Helena Ayerza, con una reconocida trayectoria como modelo y empresaria, eligieron mantenerse lejos de la exposición mediática, aunque suelen compartir momentos significativos con su comunidad en redes.

Su primer hijo, Vicente, nació el 16 de marzo de 2023 y la llegada fue celebrada con mensajes cargados de emoción en redes sociales. En ese entonces, Ayerza escribió: “Arranqué mis 30 con el mejor regalo del mundo. Otro pisciano en la familia. Los amo VG y GG”, junto a imágenes familiares que despertaron una gran cantidad de mensajes afectuosos y comentarios de personalidades del tenis, entre ellos Juan “Pico” Mónaco, quien bromeó sobre la pronta ampliación de la familia.