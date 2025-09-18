Un montón: El video íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi que generó repudio en las redes

La China Suárez y Mauro Icardi parecen decididos a demostrar que lo suyo es un verdadero cuento de hadas. Como si todavía estuvieran bajo el efecto de la flecha de Cupido, la actriz y el ex de Wanda Nara disfrutan de la revancha que, según ellos, les concedió el destino: esa posibilidad de vivir ahora lo que en su momento quedó trunco tras aquella recordada noche de hotel en París. Y, fieles a su estilo de compartirlo todo en redes sociales, eligieron condensar esa pasión en un video íntimo que para muchos resultó… demasiado.

La China Suárez y Mauro Icardi

En las imágenes, se los ve acaramelados, pegados uno al otro, entre besos, risas y pucheritos dirigidos a la cámara desde la intimidad de la cama. Una postal romántica que para algunos seguidores puede ser tierna, pero que en las redes desató un aluvión de comentarios irónicos y críticas. Lejos de generar empatía, el clip despertó fastidio en varios usuarios, que apuntaron contra la exposición constante de la pareja y el nivel de “miel” que transmiten en cada aparición pública.

El video íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi que generó polémica

Para muchos seguidores, la constante exposición resulta poco creíble y hasta empalagosa. “Basta, ya te vimos, nenita”; “RIDÍCULOS! El que es feliz no lo publica, lo VIVE”; “Wey, ya”; “Esto ya lo vimos, mostranos algo distinto”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes tras el clip que la China acompañó con la canción “Corazón” de Danny Ocean.

Cabe recordar que, unas horas antes de que se viralizara este video, Yanina Latorre había disparado un filoso dardo contra la China en sus historias de Instagram. “¿Qué pasaría si la China se pelea con Icardi? ¿De qué va a vivir?”, le consultaron, y la panelista contestó sin filtros: “Del próximo”.

En definitiva, mientras La China Suárez y Mauro Icardi se muestran convencidos de vivir su gran historia de amor, en las redes la recepción es muy distinta: para algunos es ternura, pero para la mayoría, pura sobredosis de exposición.