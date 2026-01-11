Un ex Gran Hermano reveló la impactante cifra que pagó para recuperar su moto que usa para delivery

Gran Hermano es, sin dudas, el programa más visto de la televisión argentina y el mundo. El reality permite alcanzar la fama a los participantes y mucho de ellos siguen en los medios de comunicación. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte y algunos buscan trabajo de lo que sea para sobrevivir. Damián Moya estuvo en la edición 2023 del programa y contó su delicado presente económico.

El joven, apodado como Damcer, contó hace unos días su nuevo trabajo para llegar a fin de mes, trabaja de delivery en moto para sobrevivir. Según relató, sufrió un problema con su vehículo y eso le impedía trabajar: “Me quedé sin moto porque me la secuestraron, y la multa sale más cara que la moto, pero ya conseguí bicicleta, así que gracias a mi vecino que me ayudó, me dio una mano, y mañana tengo la mochila de Rappi para trabajar, así que estoy contento”.

La cifra que pagó el exparticipante de Gran Hermano para recuperar su moto

“Quiero decirles que nada me va a detener, que el año recién empieza y que no tengo ninguna duda que va a ser mi año este. Aunque lo arranque mal sé que este va a ser mi año”, agregó en el mismo mensaje. Allí recibió el apoyo de sus excompañeros del reality.

“Muchos buscan fama. Yo mi plato de comida”, escribió en otra publicación.

Luego de unos días, el ex Gran Hermano contó a su más de 150 mil seguidores que logró recuperar la moto, pero que la multa le salió una fuerte cifra.

“¡Volvimos! Estoy feliiiiiiizzzzz. Que tengan un buen fin de semana, los quieroooo”, comentó el ex Gran Hermano sobre la feliz noticia de tener de vuelta su medio de trasporte para trabajar.

Su publicación recibió miles de comentarios de sus seguidores que festejaron con mensajes de cariño. Una de las dudas que recibió fue cuánto le salió la multa que tenía sobre el vehículo.

Damián Moya respondió directo: “800k” junto al emoji de corazón roto. Lo que sería 800 mil pesos.