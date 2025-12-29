Lo echaron de Gran Hermano por una insólita razón y su vida dio un giro total: hoy es piloto y abogado

La vida de Gran Hermano es frenética. Los hermanitos que ingresan a la casa más famosa del país siempre esperan ser los últimos en salir y tener una vida dedicada en el medio. Sin embargo, hay casos como el de Martín Viaña, que formó parte de la primera edición, pero fue echado por un insólito motivo y hoy su vida dio un giro profesional.

Desde su estreno en 2001, Gran Hermano marcó un antes y un después en la televisión argentina, generando fenómenos mediáticos y lanzando a la fama a decenas de participantes. Si bien muchos de ellos aprovecharon la exposición para continuar en el mundo del espectáculo, otros optaron por caminos alternativos, lejos de las cámaras y los programas en vivo. El caso de Martín Viaña es uno de los más llamativos: tras su breve, pero recordado, paso por la casa, su destino tomó rumbos tan inesperados como exitosos, alejándose del perfil mediático que caracteriza a la mayoría de los exconcursantes.

Tras dejar la casa, incursionó en el modelaje y la televisión, pero eligió alejarse del ambiente mediático.

De la casa de Gran Hermano a los flashes del espectáculo

Durante la primera edición del reality, Martín Viaña permaneció 70 días en la competencia, en medio de cruces y tensiones con otros participantes. Su negativa a colaborar en las tareas domésticas y su carácter fuerte lo convirtieron en blanco de nominaciones y, finalmente, en uno de los primeros expulsados, con un 80% de votos negativos, cifra inusual incluso para el formato. A pesar de su polémica salida, Viaña capitalizó la breve fama: participó en programas como “Showmatch” y “Versus”, fue tapa de revistas y se sumó al mundo del modelaje, actividades que le permitieron mantenerse un tiempo en el centro de la escena mediática.

Sin embargo, la exposición y el ritmo del ambiente del espectáculo no lograron retenerlo. Cansado del circuito y del interés pasajero de los medios, Martín tomó la decisión de retomar su formación académica y buscar un horizonte distinto, guiado por intereses personales y profesionales que nada tenían que ver con la televisión.

Actualmente, Viaña es abogado y piloto de Aerolíneas Argentinas, radicado en Estados Unidos junto a su hija.

Abogacía, vuelos y una nueva vida profesional lejos de la TV

Nacido en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el exconcursante de Gran Hermano volvió a los estudios y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su carrera profesional también incluyó un paso por el área de marketing en una importante empresa de bebidas y, durante un tiempo, trabajó como barman los fines de semana, mostrando una gran capacidad de adaptación y búsqueda personal.

Más allá del derecho y el mundo corporativo, la verdadera pasión de Martín Viaña siempre fue la aviación. Tras finalizar sus estudios, se abocó a la formación de piloto y, con perseverancia, logró cumplir su sueño de volar. En la actualidad, Martín se desempeña como piloto de Aerolíneas Argentinas, encabezando vuelos nacionales e internacionales a bordo de aviones Boeing 737. Radicado en Estados Unidos junto a su hija, mantiene un perfil bajo y alejado de los medios, enfocado en su crecimiento profesional y en una vida completamente distinta a la que imaginó cuando ingresó a la casa más famosa del país.