Ulises de Gran Hermano confirmó su romance con un famoso periodista y dejó a todos en shock: ¿quién es?

Este jueves, el ex participante de Gran Hermano, Ulises Apóstolo, visitó Bondi Live y dejó a todos sorprendidos al confirmar, aunque con cierta reticencia, que actualmente mantiene un romance con un reconocido periodista.

Ulises de Gran Hermano. Foto: captura pantalla

Popochi Muñoz, quien está ocupando el lugar de Ángel de Brito en su programa, le mostró al cordobés un papel con el nombre del periodista involucrado en el romance.

Quién es el conocido periodista que tuvo un affaire con Ulises Apóstolo

Ulises reaccionó con entusiasmo y tomó el papel de inmediato. “Recién me pasaron un nombre y ese nombre está acá en ese papel”, explicó el conductor. “O sea, que la información está constatada”, bromeó el ex Gran Hermano, visiblemente feliz por el hermoso momento sentimental que está disfrutando.

Minutos después, el cordobés abandonó el estudio, y Romina Scalora llegó, encontró el papelito y leyó el nombre del periodista. “Ah sí, claro... ¡es un potro! ¡Tiene muy buenos pectorales!”, exclamó la panelista entre risas.

En las redes sociales, las especulaciones no tardaron en aparecer. Al parecer, Ulises prefiere mantener en reserva la identidad del hombre, ya que se trata de alguien que generalmente no habla públicamente sobre su vida sexual.

“¿Lucho Román?”, preguntaron en vivo, generando expectativa entre el público. Al instante se confirmó que el periodista no era la persona en cuestión y que, según los comentarios del ciclo, “tiene una relación abierta, está muy enamorado”.

Gran Hermano: quién es Ulises Apostolo, el cordobés que ingresó a la casa más famosa.

Para sumar más detalles sobre la situación, Pepe Ochoa remató con una aclaración sorprendente: “Voy a tirar una bomba, la persona con la que Ulises está todavía no salió del clóset”. Las declaraciones encendieron aún más la curiosidad de los televidentes y desataron comentarios en redes sobre la identidad del afortunado.

Entre risas, bromas y especulaciones, Ulises Apóstolo se convirtió nuevamente en el centro de atención al revelar detalles de su vida sentimental. Aunque aún mantiene la identidad de su pareja en silencio, el intercambio en vivo y las declaraciones de los panelistas confirmaron que atraviesa un momento feliz y pleno, despertando la curiosidad y los comentarios de los seguidores tanto en el estudio como en las redes sociales.