Tras sus polémicos dichos, Estefanía Berardi se despide de la televisión: ¿a qué se dedicará de ahora en adelante?

Después de quedar en el punto de la mira por posicionarse a favor de Agustín Franzoni y cuestionar la actitud de Flor Jazmín Peña, Estefanía Berardi anunció que deja la televisión. Cabe mencionar que, la profesional en cuestión trabajaba como panelista en Los Profesionales de Siempre, programa que se emite por la pantalla del Canal 9.

Como es de suponer, tras conocerse la noticia de su retiro momentáneo, el equipo de LAM abordó a Estefanía Berardi para que esta profundizara en los hechos y, lejos de limitarse a dar explicaciones frente a la pantalla chica, ella optó por sincerarse sobre sus planes a corto plazo.

Qué dijo Estefanía Berardi sobre su futuro incierto en la televisión, ¿volvería como angelita?

En un íntimo móvil con LAM, Estefanía Berardi confesó: “Abrí mi agencia de Marketing este año, es bastante nuevo, no estoy hace tanto con esto. Empecé haciéndolo tranqui, y empecé a crecer muy rápido”.

Luego, Estefanía Berardi precisó: “Hoy tengo mucha demanda de clientes. Manejo la comunicación de un montón de empresas. Me está yendo muy bien. Por eso, es momento de ponerle toda mi atención a eso en este momento. Mi intuición me dice que debo seguir este camino”.

Además, la panelista sumó: “Estar en un programa no es solo estar sentado ahí por dos horas. Tenés que investigar, leer una causa, revisar archivos. A mí me gusta, me encanta, pero hoy elijo esto”.

No obstante, Estefanía mencionó que no hay tensiones en medio de su partida: “Cuando yo acepté trabajar en los profesionales era porque me motivaba trabajar con Flor, la quería conocer, quería laburar con ella. Ahora la voy a extrañar. Voy a extrañar la tele”.

Ángel de Brito y Estefanía Berardi.

Por último, pero no menos importante, Estefanía Berardi mencionó que, en un futuro, le gustaría volver al panel de LAM, pero sin hacer un trabajo de investigación demasiado exhaustivo: “Le diría a Ángel que iría solo a estar ahí sentada, sin investigar, solo a opinar”.

Luego de escuchar la nota con Estefanía Berardi, Ángel de Brito realizó la siguiente invitación: “Ahora no tenemos lugar, pero el año que viene te esperamos”.