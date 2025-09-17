El polémico y repudiable comentario de Estefanía Berardi ante la difícil situación que atraviesa Flor Jazmín Peña

En días pasados, Agustín Franzoni admitió tener videos íntimos guardados de su expareja y bromeó con hacerlos públicos más adelante. El influencer no mencionó el nombre de Flor Jazmín Peña de forma directa, pero los cibernautas inmediatamente concluyeron que las grabaciones en cuestión eran de ella. Ante la controversia que explotó rápidamente en las redes sociales, la mayoría de las figuras del medio respaldaron a la bailarina, excepto Estefanía Berardi.

Durante la más reciente emisión de Los Profesionales de Siempre, programa que se emite por la pantalla del Canal 9 y conduce Florencia de la V, Estefanía Berardi opinó sobre la delicada situación por la que atraviesa Flor Jazmín Peña.

Estefanía Berardi cuestionó la reacción de Flor Jazmín Peña ante los dichos de su expareja

Mientras desarrollaban el tema en Los Profesionales de Siempre, Estefanía Berardi rápidamente opinó sobre la contundente reacción que tuvo Flor Jazmín Peña frente a los dichos de su expareja: “Me parece una exageración”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Estefanía Berardi defendió al ex de Flor: “Agustín no lo dijo con maldad”. Minutos más tarde, la opinión de la panelista se viralizó en las redes sociales y, por causa de la misma, fue duramente criticada.

Según Estefanía Berardi, Flor Jazmín Peña habría exagerado al querer implementar acciones legales contra su expareja por una broma que hizo en vivo. De cualquier forma, la afectada en esta situación todavía no se refirió a esta nueva polémica, pero se espera que próximamente lo haga.

Es importante mencionar que Estefanía Berardi era panelista de LAM, pero tras sus conflictos internos con Yanina Latorre y la revelación que surgió sobre el vínculo que sostuvo con Fede Bal mientras el actor estaba de novio con Sofía Aldrey, la profesional se despidió de América TV y empezó a recorrer un nuevo camino, ahora en el Canal 9.

Se desató una guerra en el vivo de LAM

Igualmente, todo parecería indicar que las tensiones persisten debido a las explosivas reacciones que tiene Yanina Latorre frente a los dichos polémicos de Estefanía Berardi.