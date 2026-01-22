Tras las denuncias a Julio Iglesias por acoso, las Trillizas de Oro contaron cómo fue trabajar con él: “Siempre...”

A raíz de las recientes denuncias por acoso que recayeron sobre Julio Iglesias, las Trillizas de Oro -que fueron coristas del artista a fines de los ‘70- fueron consultadas acerca de cómo fue trabajar con el español y qué recuerdan de su comportamiento.

Julio Iglesias y las Trillizas de Oro

Las hermanas quisieron evitar la polémica y prefirieron “no hablar” de algo que desconocen, según señalaron. “Nunca vivimos nada de lo que se está diciendo”, aseguraron.

Sin embargo, hubo una anécdota que oportunamente contó María Laura Fernández Rousse y que hoy, a la luz de los supuestos hechos, hace ruido. "He leído en un libro que escribió el representante, Alfredo Fraile, en que decía que fui su amor platónico (risas), pero la verdad es que siempre se portó muy bien", subrayó. Cabe mencionar que las Trillizas, por aquella época todavía no habían cumplido los 18 años e Iglesias ya pasaba los 30.

Las Trillizas de Oro con Julio Iglesias: un salto a la fama

“Mientras trabajábamos con Julio nunca vivimos nada de lo que se está diciendo de él en estos días. Por eso no queremos hacer ningún comentario sobre el tema”, coincidieron las hermanas.

Las hermanas conocieron al artista siendo menores de edad. El español enseguida quiso tenerlas en su equipo como coristas. Dice que Iglesias sentía por las entonces adolescentes una “admiración especial”.

“Teníamos 17 años cuando Julio vio nuestra foto en una revista. Era una imagen de la película El tío disparate, que hicimos con Carlitos Balá y con dirección de Palito Ortega”, recordó María Laura en una entrevista hace un tiempo.

Según recordó, el artista se contactó a través de Juan Alberto Mateyko. “Cuando nos llegó la propuesta de trabajar con él estábamos todos nerviosos porque era un cambio radical: una cosa es participar en un disco y otra hacer galas en España, que eran giras de año y medio", dijo.

“Pero lo pasamos muy bien, siempre fue muy respetuoso. Tenemos muy lindos recuerdos profesionales y personales. Un gran profesional y para nosotras fue un gran salto internacional porque empezamos a trabajar en Europa”, aseguró.

Cabe mencionar que recientemente, Iglesias fue denunciado por presuntos abusos sexuales, agresiones físicas, acoso y trata laboral por dos exempleadas. Anteriormente, la actriz Vaitiare Hirshon también había hecho acusaciones similares.