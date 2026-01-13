Dos ex empleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales: los testimonios que salieron a la luz

Dos mujeres que se desempeñaron laboralmente para Julio Iglesias en sus propiedades del Caribe denunciaron haber sufrido agresiones sexuales, abusos y distintos episodios de maltrato por parte del reconocido cantante español.

Las denuncias fueron difundidas por elDiario.es y Univision Noticias tras una investigación periodística de tres años, que incluyó testimonios de 15 ex empleadas del artista, así como el análisis de documentos, mensajes y registros médicos.

Julio Iglesias, sonriente duante un evento de 2019. (AP)

De acuerdo con los relatos difundidos, los hechos habrían ocurrido en 2021 en las residencias que Julio Iglesias posee en Punta Cana y Lyford Cay. Una de las mujeres denunciante tenía entonces 22 años, mientras que el artista contaba con 77.

Otro de los aspectos más alarmantes que surge de la investigación es el rol de quienes estaban a cargo de la contratación y supervisión del personal, ya que no se limitaban a organizar las tareas domésticas, sino que también coordinaban que algunas empleadas acudieran a la habitación de Iglesias una vez finalizada la jornada laboral.

En ese marco, y según trascendió en las últimas horas, varias ex trabajadoras relataron haber vivido situaciones de aislamiento y control, además de un ambiente laboral hostil marcado por reiterados episodios de abusos y agresiones sexuales, tanto en las propiedades del cantante en el Caribe como en Europa.

Los testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias

Una de las denunciantes, identificada en la investigación con el nombre ficticio de Rebeca, contó que Julio Iglesias la hacía concurrir a su habitación una vez finalizada su jornada laboral. De acuerdo con su declaración, allí era sometida a penetraciones vaginales y anales con los dedos, además de bofetadas y distintos tipos de violencia física y verbal, sin su consentimiento.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, expresó en su testimonio. También afirmó que en varios de esos episodios estaba presente otra empleada con un cargo jerárquico superior.

La segunda denunciante, Laura, también un nombre ficticio, relató que el cantante la besó y le tocó los pechos sin su consentimiento. “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, recordó. Según indicó, una situación similar se repitió en la piscina de la residencia de Punta Cana.

Laura explicó que lo que en un comienzo le pareció “una casa de ensueño” terminó convirtiéndose en un espacio atravesado por discusiones constantes y estallidos de enojo cuando algo no se hacía conforme a los deseos o criterios de Julio Iglesias.

La ex empleada sostuvo que el artista es “una persona muy controladora” y que ejercía su autoridad “a través del miedo”. Según su relato, solía amenazar con despedir al personal y les reiteraba que trabajar para él era la mejor oportunidad que podían tener. Ese dominio se manifestaba en situaciones extremas, como controlar qué y cuánto comían, hacer preguntas sobre su menstruación o imponer restricciones sobre sus conductas cotidianas.

Por su parte, Rebeca fue aún más contundente al describir esas residencias como “la casita del terror”, y definió su experiencia como “un drama, una cosa horrible”. De acuerdo con la investigación, en la vivienda de Punta Cana convivían alrededor de diez empleadas domésticas, y un documento fechado en agosto de 2023, al que accedieron elDiario.es y Univision, señala que el total de trabajadores del artista llegó a ser de 16 personas.

Rebeca agregó que, en su caso, el control también incluía la revisión arbitraria de su teléfono celular. “Yo no dejaba el móvil con nada visible porque sabía que él lo iba a hacer”, explicó, y aseguró que debía ocultar conversaciones y fotos, ya que en la villa estaba terminantemente prohibido tomar imágenes.

De acuerdo con la investigación, el funcionamiento laboral en las propiedades de Iglesias estaba atravesado por el aislamiento, una organización jerárquica estricta y un clima permanente de tensión. Varias ex empleadas relataron que, incluso desde la etapa de selección, se les solicitaban fotos de cuerpo completo y del rostro, y que en muchos casos la contratación se concretaba a través de WhatsApp, sin instancias presenciales.

Ya incorporadas, algunas trabajadoras afirmaron que el artista les realizaba preguntas de carácter sexual, como si les atraían las mujeres o los tríos, o si se habían sometido a cirugías estéticas. También habría requerido ver o tocar los pechos de ciertas empleadas bajo diferentes excusas.

Las dos mujeres que denunciaron agresiones sexuales buscaron asesoramiento legal por iniciativa propia y contaron con el acompañamiento de una organización internacional de derechos humanos. Según consignaron elDiario.es y Univision Noticias, las responsables de la administración del hogar y de la contratación del personal estaban al tanto de lo que sucedía en las residencias. Hasta el momento, no se registraron respuestas oficiales desde el entorno del cantante.