Tras 26 días en terapia intensiva, Christian Petersen mostró las secuelas en su estado físico: “Recuperando día a día”

Christian Petersen sigue dando pelea y demostrando que no le falta fuerza. Después de pasar 26 días en terapia intensiva tras sufrir una grave falla multiorgánica durante una excursión al volcán Lanín, el chef decidió mostrar cómo se encuentra su cuerpo tras atravesar el momento más difícil de su vida.

Christian Petersen. Foto: web.

Así está Christian Petersen tras pasar 26 días en terapia intensiva

Recientemente, Petersen compartió un video en sus redes sociales en el que se lo ve entrenando en su casa, con el torso desnudo, mostrando un estado físico que, aunque afectado por la dura experiencia, refleja que está en plena rehabilitación. “Recuperando día a día”, escribió el cocinero en su posteo de Instagram Stories.

Las imágenes se convirtieron en un mensaje de esperanza para sus seguidores, quienes acompañan cada paso de su recuperación desde el accidente ocurrido hace un mes.

A pesar de lo traumático que fue el episodio, Christian Petersen demuestra que está decidido a retomar su vida con normalidad, mostrando energía y una actitud positiva para seguir adelante.