Se conoció la primera foto de Christian Petersen tras su internación: también reveló el cambio de vida que tendrá ahora

Christian Petersen volvió a aparecer en redes sociales este fin de semana, a un mes de haber sido internado por un grave problema cardíaco. Lejos del hermetismo, el reconocido chef compartió con sus seguidores una reflexión íntima sobre su proceso de recuperación y mostró cómo cambió su rutina diaria desde el alta médica.

A través de su cuenta de Instagram, Petersen publicó una imagen en la que se ve su mano con un reloj Garmin, un objeto que hoy cumple un rol muy distinto al que tenía antes. “Buen día, buen todo. Solía usar mi Garmin para entrenar más y mejor. Ahora lo uso para ver cómo voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo. Una fresca y suave soledad”, escribió. El reloj, que marca sus pulsaciones, se transformó en una herramienta clave para monitorear su salud y mantenerse atento al estado de su corazón.

Christian Petersen

Horas antes, el cocinero ya había dado señales de este nuevo ritmo de vida al mostrarse regando plantas en una granja. En esa publicación, acompañó la imagen con una frase breve pero contundente: “Un guerrero en el jardín… Regenerando, día a día”. El mensaje reflejó un proceso de recuperación pausado, enfocado en el cuidado personal y el contacto con la naturaleza.

Christian Petersen

El regreso a la cocina de Christian Petersen

Además, Petersen celebró un hito muy especial: su regreso a la cocina tras recibir el alta médica. En Instagram compartió la primera receta que preparó luego de la internación, una elección simple y acorde al momento que atraviesa. Se trató de una sopa de pollo con fideos y huevo, a la que sumó un toque de queso cuartirolo para darle cremosidad y sabor, lejos de las elaboraciones complejas que suelen caracterizarlo.

Christian Petersen publicó su receta de caldo para sanar.

Más allá de la sencillez del plato, el gesto tuvo un fuerte valor simbólico. Volver a cocinar, aunque sea desde lo doméstico, marcó un punto de inflexión en su recuperación y reafirmó el vínculo profundo que mantiene con su oficio desde hace décadas. Las imágenes mostraron tanto el proceso como el resultado final, con una presentación cuidada y fiel a su estilo.

Junto a las fotos, el chef sumó frases que mezclaron introspección y humor: “Paciente: Cris”, “Sopa del paciente” y “Cocinar en casa”. Mensajes breves que dejaron en claro que, mientras transita esta etapa de sanación, Petersen sigue encontrando en la cocina y en los pequeños rituales cotidianos una forma de volver, de a poco, a su eje.