Tomás Yankelevich reveló la conexión especial entre su hija Mila y Romina Yan: “Pasan cosas locas”.

El fallecimiento de Mila, la hija menor de Tomás Yankelevich, representa un nuevo y doloroso capítulo para una familia marcada por la tragedia. Casi 15 años después de la partida de Romina Yan, su muerte vuelve a conmover al mundo del espectáculo. En este contexto, unas declaraciones recientes del productor en OLGA adquirieron un significado completamente distinto.

Hace unos meses, luego del emotivo “Cris Morena Day” impulsado por OLGA, Tomás fue invitado al programa de Nati Jota y sorprendió con una íntima confesión sobre el lazo especial que unía a su hija Mila —quien murió recientemente en un trágico accidente en Miami— con su hermana Romina Yan.

Romina Yan y Tomás Yankelevich.

Durante una conversación con el equipo de “Sería Increíble”, Tomás Yankelevich compartió un recuerdo muy íntimo sobre su hermana Romina y su hija Mila, quien nació en febrero de 2018, varios años después del fallecimiento de la actriz. Aunque nunca llegaron a conocerse, para él siempre existió un lazo especial entre ambas.

En la entrevista, el productor se sinceró sobre lo que vivía con su pequeña: “Pasan cosas locas. Mi hija tiene seis años, no la conoció a mi hermana. Obviamente yo le hablo de ella, no es que le muestro miles de videos, no ha visto Chiquititas, además vivimos en Estados Unidos, pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño a la tía Ro’”, explicó.

La vez que Cris Morena cantó en público con su nieta Mila: así fue su última aparición pública.

El profundo dolor de Tomás Yankelevich tras la pérdida de su hermana Romina

Tomás explicó que en su hogar siempre se mantuvo viva la memoria de Romina, y que su hija, de manera natural, expresaba cuánto la extrañaba. “Hablamos de eso mucho, mucho”, afirmó. Aunque él intentaba transmitirle el recuerdo desde un lugar de amor, admitió que le sorprendía la manera en que Mila se refería a su tía con tanta familiaridad.

El hijo de Romina Yan recordó a su madre y el momento en el que se enteró de su fallecimiento.

Además, compartió cómo mantenía vivo su propio vínculo con Romina. “Tengo una foto al lado de mi cama, de nosotros dos y todos los días le hablo. Tengo una conexión de alegría y de recuerdos”, reveló, dejando en claro que, para él, la figura de su hermana sigue siendo una presencia cotidiana.

En ese mismo reportaje, el productor también destacó el rol que tuvo Mila en uno de sus últimos proyectos: Margarita. Según contó, su hija fue la primera en ver toda la serie y darle una devolución honesta, ayudándolo a hacer los ajustes necesarios para convertirlo en otro éxito familiar.