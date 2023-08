Todas las famosas argentinas que pasaron una noche de pasión con Luis Miguel

Luis Miguel volvió al país para su seguidilla de shows agotados en el Movistar Arena y algunos nombres de famosas argentinas volvieron a ser vinculados con el Sol de México.

Se dice que, en cada visita que hizo al país, Luis Miguel ha generado cenas íntimas con mujeres del medio y que, en más de una oportunidad, se ha dejado seducir por ellas.

La noche de pasión de Luciana Salazar y Karina Jelinek con Luis Miguel

Luciana Salazar conoció al artista en el año 2003. Tras una noche de pasión en el Hotel Alvear, en el que Luis Miguel estaba alojado, la pareja fue capturada infraganti. Según se supo, después de una cena que incluyó a varios comensales, el Sol invitó a Luli a dormir.

En los meses que siguieron al encuentro, Salazar negó todo tipo de vinculación con Luis Miguel, pero años más tarde confesó que llegó a conocerlo “en profundidad”: “Lo que pasó con él lo dejaré algún día para un libro…Yo lo conocí y me basta con eso, porque más allá de que me gustaba físicamente también me gustaba como artista. Es un caballero, bien mexicano”.

Karina Jelinek es otra de las famosas que compartió una noche de pasión con el mexicano. Según se supo, Luis Miguel la tenía fichada desde hacía años y, si bien habían compartido varias comidas juntos, no había tenido mucho éxito.

Fue en 2017 cuando el cantante y la modelo coincidieron en un hotel de Miami. Jelinek dejó en claro que solo concedió tener una cita porque él ya estaba soltero: “Nos pasamos los números de teléfono porque yo había perdido el suyo hacía varios años. Lo agendé como Luis M y una flor… Al otro día me dijo de vernos en la barra del hotel a tomar un aperitivo y llegué cuarenta minutos más tarde, pero él todavía me estaba esperando”.

“Somos amigos con derecho a tomar un trago y a divertirse”, señaló Karina, dando a entender que la velada se extendió por varias horas en la más completa intimidad.

El noviazgo de Andrea Estévez con Luis Miguel y su encuentro íntimo con Sandra Villarruel y Andrea del Boca

Mientras que las dos modelos mencionadas anteriormente solo compartieron un encuentro con Luis Miguel, Andrea Estevez fue su novia hace más de una década. Se conocieron cuando ella estaba cenando en un restaurante de Acapulco y un integrante del staff del músico se acercó para pedirle su número de teléfono.

Andrea estaba trabajando para la televisión mexicana y arrancó con Luismi una relación que, aunque secreta, parecía estar bien encaminada. Todo terminó cuando ella no se animó a instalarse con él en Los Ángeles: “No lo sentí como un terreno estable y mi vínculo con él fue bastante movido”.

“Me enganché mucho con él, fueron buenos momentos que vivimos juntos. Pensé que la relación podría llegar a un poco más. Después, cuando vino de gira a la Argentina, nos reencontramos”, confesó Estévez hace varios años.

En Socios del espectáculo, Sandra Villarruel recordó cómo fue su noche con Luis Miguel cuando ella tenía 24 años y él apenas 18. La vedette había ido a llevar un book para una campaña publicitaria a una oficina que quedaba frente al Hotel Alvear, cuando alguien ligado al cantante la invitó a participar de una cena con él.

“Pasamos a un living y de ahí a la cama. Había un piletón inmenso y empezamos a juguetear. Él lo que hacía era mojar pétalos de rosa en vino y dármelos en la boca, y yo hacía lo mismo… Recuerdo que era muy caballero y que tenía muchísima experiencia para tener solo 18 años”, confesó la ex vedette.

“La pasamos bárbaro, me quedé a dormir con él y al otro día me dice: ‘¿Venís al concierto?’. Cuando llego al teatro, me hace pasar al camarín y vi el recital tras bambalinas. Estuvimos cuatro días juntos. Si yo no me hubiese ido a Perú, esto seguía. La segunda noche, después de la cena, vamos al hotel y me dice: ‘Yo quiero estar contigo’”, reconoció Sandra.

También Andrea del Boca figura entre la lista de amantes argentinas de Luis Miguel. En una entrevista hace años, confesó: “¿Lugar? Mónaco, hace algunos años atrás, Luis Miguel y yo éramos artistas de una misma discográfica, yo le entregué el premio World Music Award. Micky es un caballero y yo guardo los mejores recuerdos de una semana inolvidable. Lo que sucedió en Mónaco, quedó en Mónaco”.