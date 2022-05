Este domingo las máximas figuras de la farándula argentina tuvieron su gran noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero en los Premios Martín Fierro 2022, uno de los eventos más esperados luego de la pandemia de coronavirus. La primera parada de todas las celebridades fue la clásica alfombra roja donde personalidades como Susana Gimémez, Lali Espósito, Mirtha Legrand y Nati Jota pudieron mostrar sus looks.

Todas ellas tuvieron algo en común: los brillos. Sus vestidos se caracterizaron por su luminosidad, el glamour y los destellos, y así lo analizó Benito Fernández en diálogo con Vía País. “Mucho brillo, parecía que el dress code decía ‘brillos’ porque todo, desde sacos, pantalones, polleras, tops, todo con brillos. En el make up, piedras pegadas en los maquillajes, purpurina”, observó el reconocido diseñador de modas, quien estuvo nominado como parte del equipo de “Corte y Confección” en la categoría de Mejor Reality.

Los brillos fueron la tendencia de la Alfombra Roja de los Premios Martín Fierro 2022. Foto: Vía País

“Se ve como que veníamos reprimidos y esto del brillo hizo que saliera esa oscuridad que tuvimos durante dos años”, analizó en cuanto al estilo que se impuso como tendencia de la velada. Y opinió que “tal vez si hubiese sido en verano se hubiera visto más color”.

En ese sentido, observó: “Me parece que falta un poco de color, se jugaron mucho al plateado por lo que ví, si hubiese sido en verano por ahí veíamos un poco más de color que es lo que a mí me gusta”. El diseñador lució un traje vibrante fucsia que completó con unas zapatillas, muy canchero.

Benito Fernández contó cómo se preparó para los Martín Fierro

Benito participó de la ceremonia como uno de los nominados, por lo que se trató de una gala muy especial y ningún detalle quedó librado al azar. Desde muy temprano comenzó con los preparativos y contó cómo complementó su look: “Me maquillé, nunca en mi vida me maquillé. Me hice las uñas. Tengo un cuarto (en el hotel) así que me sentí como Susana, esta es mi noche”.

Alfombra roja de los premios Premios Martín Fierro 2022. Foto: Vía País

“La idea de estar ternado era disfrutarlo”, destacó y reconoció que “la moda es una industria. Más allá de lo lindas que están las actrices atrás de todo eso hay mucha gente que trabaja y se generan muchas fuentes de trabajo para el país que es lo que necesita”.

Verónica de la Canal destacó la moda en los Premios Martín Fierro 2022

Luego de ser la única argentina en presentar un diseño en la Met Gala 2022 en representación de América Latina, Verónica de la Canal se lució en el evento de APTRA y destacó: “Los Martín Fierron son la alfombra roja más importante que tenemos en nuestro país, creo que hay que hacer honor a eso, lookearnos y dar lo mejor de cada uno”.

La alfombra roja de los Martín Fierro 2022. (Telefe)

“Es una noche radiante, donde podemos disfrutar de la moda, de los espectáculos, de estar con gente amiga y sobre todo que es presencial”, destacó la modista. “La moda no es frivolidad, mueve la economía de muchos países y siempre a través de la moda uno cuenta quién es, de dónde pertenece”.

En ese sentido aseguró: “Con mi look yo les cuento que estoy feliz, preparada para la alfombra roja y haciendo honor a eso”.