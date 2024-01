Tito Speranza rompió el silencio y habló sobre el duro momento que atraviesa: “No me cierra”

Tito Speranza es un entrenador personal, actor y periodista deportivo de Argentina, tiene 50 años y saltó a la fama nacional durante 2010, ya que el mediático Ricardo Fort lo presentó como su custodio en el reality Bailando por Un Sueño conducido por Marcelo Tinelli. Desde entonces, se volvió una figura de la farándula.

En esta oportunidad, el entrenador se volvió viral, ya que subió a las historias de su cuenta de Instagram con más de 529.000 seguidores, y escribió: “Terminó otro finde. Estoy cansado, pero no terminó el round y menos la pelea. No sé cómo, pero tengo que seguir. Siempre hay que pelear un round más”, y descolocó a la audiencia.

La triste historia de Instagram de Tito Speranza. Foto: Instagram

Marcela Villagra, su esposa, pudo dialogar con Pocos Correctos (El Trece) y explicó que se trataba de temas económicos: “No es nada que sea preocupante de familia ni relaciones. Es lo que nos viene pasando a todos, tenes que renegociar el alquiler, ver cómo viene el trabajo. Es más que nada lo que nos pasa a todos los argentinos. Él está laburando de trainer como yo, gracias a Dios siempre mantuvimos ese laburo”.

Tito Speranza y su esposa, Marcela Villagra. Foto: web

Tito Speranza aclaró su historia viral de Instagram

Luego, Tito Speranza tuvo la oportunidad de hablar con PrimiciasYa y explicar lo que quiso escribir en Instagram. El personal trainer comenzó: “Es algo que subí a una historia de Instagram. No es mucho más que eso. Relax”, y luego especificó su presente laboral fuera de la televisión: “Hubo pocas propuestas y las que hubo no me cerraban”.

Tito Speranza habló sobre su historia viral en Instagram.

De todas maneras, habló sobre lo que para él significa no trabajar en los medios: “No es extrañar el adjetivo que podríamos utilizar. La aparición mía en los medios siempre lo tomé como un trabajo y desafío personal. No por la fama, eso es efímero y no cuenta para mí. El hecho de permanecer por permanecer sin que haya una motivación, un desafío o un crecimiento no sirve, creo”.

Tito Speranza habló sobre su lejanía con los medios de comunicación.

Por último, finalizó: “No soy un artista, con esa sensibilidad que tienen. Soy un deportista y tengo que tener los condimentos que te describí. Sentarme o permanecer para hablar mier** de otros, no está en mí”.