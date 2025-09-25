The Mills llega a Buenos Aires: la banda colombiana que sueña con conquistar el “Santo Grial del rock”

Por primera vez en su carrera, The Mills, una de las agrupaciones más influyentes del rock colombiano, desembarcará en Argentina. La cita será el jueves 2 de octubre en The Roxy Live!, donde presentarán un show que promete ser una fiesta de himnos, emociones y nuevas canciones en el marco de su “Distintos Tour”.

Después de agotar escenarios en Colombia y conquistar públicos en México y España, la banda llega a Buenos Aires en un momento de renovación y experimentación sonora, con su más reciente proyecto El amor es fácil, las relaciones no – Lado B, un álbum conceptual que recorre las distintas etapas de una relación en siete actos. “Queríamos recuperar la idea de un disco con historia, que contara un ciclo de amor y desamor”, explicaron durante una entrevista con Vía País.

The Mills es una de las agrupaciones más influyentes del rock colombiano.

El debut argentino no es un paso más en su gira: para ellos tiene un peso especial. “Para toda Latinoamérica, Argentina es como el Santo Grial del rock. Acá el rock sigue teniendo poder, es un sueño poder tocar en este país”, confesaron, haciendo referencia a artistas de la talla de Fito Páez como parte de su inspiración.

Es que aunque habían pisado Buenos Aires hace años para grabar un reality musical, esta será la primera vez que se presenten en vivo ante el público local. “Nos habíamos demorado por enredos de artistas, pero llegó el momento de arriesgarse”, aseguró Álvaro “Bako” Charry, vocalista de la banda, entre risas.

The Mills se formó en Bogotá, la capital de Colombia en 2007.

Los músicos llegarán varios días antes del show para hacer prensa, recorrer la ciudad y hasta participar de un evento íntimo con el humorista colombiano Jovanotti. “Queremos conocer los medios, la industria y a la gente. Estamos diciendo a los amigos colombianos que nos presenten a argentinos”, adelantaron.

Un sonido más pop y una colaboración argentina

El amor es fácil, las relaciones no – Lado B marca un viraje en el sonido de The Mills, con un estilo más pop que su rock alternativo habitual. Este álbum narra las diferentes etapas de una relación amorosa, desde el momento del enamoramiento hasta el final.

El “Lado B” de este álbum incluye versiones de colaboraciones de las canciones.

Guadalupe es una de las canciones más famosas de la banda, escrita a partir de la triste historia de uno de sus miembros, quien perdió a su bebé.

“Fue una licencia que nos dimos, surgió diferente y nos encanta”, contaron. Entre las sorpresas del disco destaca “Yo sé que hago mal”, una versión en colaboración con El Plan de la Mariposa, banda nacida en la Costa Atlántica argentina que los conquistó en un pequeño show en Bogotá. “Había solo veinte personas, pero ellos tocaron como si fuera un estadio. Nos impactaron”, recordaron.

Tras su paso por Buenos Aires, The Mills continuará su gira en Chile, España y nuevas fechas en Colombia, mientras ultiman detalles de un nuevo álbum de 12 canciones. “Somos una banda agradecida, nunca nos faltan shows, pero ahora el foco es seguir componiendo y grabando”, adelantaron