Tato y Chiara de Gran Hermano tuvieron un picante cara a cara y despertaron rumores de romance: “Hay una conexión”

En un nuevo stream conducido por el Tucu López, los ex Gran Hermano Tato Algorta y Chiara Mancuso dejaron entrever una química especial que no pasó desapercibida. Entre risas y miradas cómplices, la tensión entre ambos se hizo evidente cuando uno de los presentes señaló que parecía haber “algo más” entre ellos, despertando la curiosidad de todos los que seguían la transmisión.

Chiara confesó que le gusta una participante de Gran Hermano 2025: “Tenemos una conexión...”

El verdadero vínculo entre Tato Algorta y Chiara Mancuso

Entonces le preguntaron a Tato por Chiara, y no pudo evitar sonrojarse. Sin embargo, logró decir: “Es una bomba, es divina, se da todo con ella”. La situación se puso aún más incómoda cuando quisieron saber si la morocha “lo hotea”.

Apretado por otra pregunta más directa —“Después de un boliche, o de una fiesta, ¿te la llevás a Chiara para que pase todo lo que tenga que pasar?”— Tato terminó confesando: “Sí, claro, si es re linda. Ella es una bomba”. Chiara, presente en el momento, se hizo completamente cargo de la situación y también admitió: “Tato está muy bueno y hay una conexión, es verdad. De repente se dio y las cosas empezaron a suceder, a fluir”. Entre risas y complicidad, la hinchada ya se prepara para volver a gritar “dale campeón, dale campeón”.

La interacción entre Tato Algorta y Chiara Mancuso demuestra que, más allá de la diversión y los juegos, entre ambos existe una química evidente que no pasó desapercibida para quienes seguían el stream. Sus confesiones y gestos cómplices anticipan que la conexión entre los ex Gran Hermano seguirá generando expectativas tanto dentro como fuera de las cámaras.

Tato reveló con qué ex participante de GH tendría un romance

El ganador de Gran Hermano 2025 fue entrevistado en LAM, donde no esquivó las preguntas sobre su situación sentimental. Tras haber protagonizado algunos besos apasionados con Martu dentro de la casa, le consultaron si había chances de algo más, y lejos de cerrar la puerta, dejó la posibilidad abierta.

Si bien el uruguayo remarcó que con Martina Pereyra mantienen una buena relación de amistad y que en este momento está completamente enfocado en sus compromisos laborales, su respuesta generó revuelo y alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo.

Martina Pereyra, la participante de Gran Hermano que se descompensó en vivo. (Foto: web)

Sin dudar, Tato respondió: “Martu es hermosa, es mi amiga, la adoro, pero nunca la vi más allá que como una amiga”. La respuesta buscó poner fin a los rumores, aunque no todos en el estudio quedaron convencidos.

Fue entonces cuando Pepe Ochoa redobló la apuesta con picardía: “¿En cuatro meses, no nos va a llegar un video tuyo con Martu?”. La contestación del uruguayo sorprendió por su ambigüedad: “Yo no sé. Yo no soy futurología”. La respuesta desató risas entre los panelistas, y el propio Pepe exclamó: “¡Le abrió la puerta!”.