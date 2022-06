En la noche de este martes 14 de junio, la luna lucirá más grande y brillante en el cielo. A este fenómeno se le conoce como la Superluna de fresa. Esta podrá verse durante toda la noche desde Argentina, pero se espera que su mejor momento sea durante la madrugada, pero esto dependerá de la cantidad de contaminación lumínica de la zona.

Como ya es costumbre, todas estas manifestaciones naturales influyen en las energías y especialmente en los signos zodiacales. La Superluna de Fresa no influirá de manera negativa en ninguno de los signos. Sin embargo, esto no significa que no tenga una influencia positiva para algunos.

Durante el 2022 habrán tres superlunas de fresa, las próximas serán en julio y agosto. (Imagen ilustrativa / Web)

Cómo influirá la Superluna de fresa en los signos

Lo seguro es que este fenómeno afectará positivamente a todos, pero principalmente a cinco de ellos: Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio y Acuario.

Tauro: las personas bajo este signo vivirán un momento de reflexión y estarán en el camino para encontrar las respuestas que buscan. Se recomienda aprovechar la energía para tomar un tiempo para meditar.

Cáncer: durante esta fecha podrán recargarse de seguridad para tomar las decisiones que tanto les ha dado vueltas en la cabeza.

Virgo: esta fecha significará para las personas de virgo un momento de encuentro consigo mismas, además de las respuestas que hace tiempo están esperando.

Escorpio: este será el signo más afectado por la Superluna de fresa. Es posible que los escorpianos vivan momentos de angustia y ansiedad, pero esto los llevará a encontrar motivación y a renovar sus energías.

Acuario: las personas bajo este signo también encontrarán el momento perfecto para reencontrarse consigo mismas. Deben dejar atrás los sentimientos de soledad y de ansiedad, entender que es un proceso para convivir con sus propios pensamientos y entenderse más.

Por qué se llama la Superluna de fresa

Por más que se crea que su nombre está relacionado con un cambio de color en la luna, conocedores del tema aseguran que esta no cambia de tono, ni pasará a ser rosa durante la fecha. Esto es solo un mito sobre lo que ocurre y para resaltar su nombre, en realidad, el astro solo se verá más grande y brillante durante la noche.

El nombre de la Superluna de fresa no tiene nada que ver con su color. (Imagen ilustrativa / Web)

Según señala National Geographic, el motivo por el que se le dio este nombre al fenómeno de la luna tiene que ver con la temporada, la cercanía del verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur.

Asimismo, esta denominación proviene de una tradición ancestral de los algonquinos, un grupo de nativos americanos, que tomaban a este momento de la luna como una señal para cosechar fresa salvaje. Y de ahí surge su nombre tan particular.