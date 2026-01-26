Sofía Pachano reveló cuál fue el problema de salud que tuvo su hijo Vito a días de su nacimiento: “Estrés”

Sofía Pachano vive su mejor momento personal desde que se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja Santiago Ramundo el pasado 20 de enero. La feliz noticia de la llegada al mundo de Vito despertó una ola de mensajes de sus seguidores. Tras días de desconexión apareció y contó el problema que tiene.

Como es lógico, la famosa estuvo desaparecida para estar conectada con su bebé recién nacido y su familia. La actriz, que es madre primeriza, reapareció este fin de semana para agradecer por los mensajes y reveló que fueron días caóticos para su hijo.

El bebé de solo días tuvo un problema de salud, que afortunadamente ya está mejorando. “Reporte desde Mamilandia. Acá estamos, sobrellevando la primera semana que es vertiginosa, según nuestro neonatólogo. Y es verdad”, contó Sofía Pachano.

“Estamos muy felices porque no había hecho caca y hoy hizo caca. Claro, estuvo cinco días sin hacer. Un estrés. Entonces, respira el país. Y acá estamos”, comentó la famosa sobre el problema del bebé.

En el final del video, Sofía contó con humor sobre su higiene personal, ya que su hijo le demanda que lo tenga a upa todo el tiempo. “No me bañé todavía. Bueno, ayer me bañé y hoy no. Pero comí pastas”, comentó con humor en referencia al momento de alegría y de desafío que viven con su pareja.

Qué significa Vito, el nombre del hijo de Sofía Pachano

El nombre elegido por Sofía Pachano y Santiago Ramundo es Vito. Este tiene un significado muy especial y positivo. Proviene del latín Vitus, que deriva de vita, y se asocia directamente con la vida, la vitalidad y la energía. Por ese motivo, suele interpretarse como “el que da vida” o “lleno de vida”.

En la misma línea, está relacionado con San Vito, un santo muy venerado en Europa, símbolo de protección y fortaleza. Por su sonoridad corta y su carga simbólica, Vito transmite fuerza, carácter y una idea de un comienzo.