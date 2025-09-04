Sin lujos y trabajando en una parrilla: se filtró una escandalosa foto de Mariana Nannis que confirma su nueva vida

Mariana Nannis supo ser una de las famosas más tops del país, con una lujosa vida en Europa rodeada de todo lo que las botineras pueden alcanzar fama, viaje, y excentricidad. La celebridad estaba casada con Claudio Paul Caniggia vivían en Marbella, pero desde el divorcio su vida cambio por completo.

La famosa argentina cortó todo tipo de vínculo con sus hijos, se separó de El Pájaro Caniggia a quien denunció por abuso y no volvió a aparecer en los medios de comunicación, por lo que no se sabe nada de su vida. Según revelaron, la exmediática dejó la mansión familiar que alquilaban en Marbella y todos los lujos que tuvo alguna vez.

En LAM, Yanina Latorre reveló que la famosa ahora trabaja en una parilla argentina que está en Marbella y que Mariana se esconde para que nadie la reconozca ni devele su situación financiera.

Mariana Nannis

“Cuando la encontramos trabajando en la parrilla, llamó a nuestro productor, lo insultó, le dijo que era millonaria y que tenía un novio con avión privado. Tiene un problema en no demostrar que su personaje de millonaria inventada se cayó”, contó Yanina Latorre en LAM.

La polémica foto de Mariana Nannis que demuestra su estado actual

Asimismo, en el programa dieron a conocer que la famosa se niega a sacarse fotos con personas que la cruzan para que no exponerse ni exponer la situación en la que vive actualmente. Además de que su economía va empeorando porque tiene deudas en los departamentos de Miami y Faena.

La foto que mostraron en LAM muestra a la famosa de espalda con un rodete, un vestido colorido, caminando por la calle con otra mujer. Si bien no se ve la cara, por su contextura se da a entender que es Mariana y lleva una bolsa de plástico en la mano.

El estado de la famosa es totalmente diferente de la Mariana que salía en los programas vistiendo joyas y ropas de lujos. La foto la sacaron residentes de Marbella que capturaron a escondidas a la mediática para mostrar su actual situación.