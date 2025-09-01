Sin filtro, Marixa Balli rompió el silencio y contó por qué se fue de LAM: “Les guste o no...”

Después de las múltiples especulaciones que han hecho sobre su repentina salida de “LAM”, Marixa Balli se sinceró frente a la pantalla chica. Más exactamente, la expanelista de América TV le concedió una íntima nota al equipo de “SQP”, programa que conduce Yanina Latorre.

Antes de exponer la entrevista que le realizaron a Marixa, Yanina Latorre contextualizó los hechos. De acuerdo con la información que Ángel de Brito le suministró a la presentadora de “SQP”, Balli se había ido de América TV para participar en la próxima temporada de “MasterChef”.

Marixa Balli junto a Ángel de Brito en el último día de la panelista en "LAM". (Foto: Captura de pantalla)

Incluso, cuando Yanina Latorre le consultó a De Brito sobre la salida de Marixa Balli, este le dijo: “Renunció para irse a MasterChef y porque no te aguanta”.

Qué dijo Marixa Balli sobre su repentina salida de “LAM”

Pese a la polémica que se generó con respecto a su salida, al momento que fue entrevistada para América TV, Marixa Balli se mostró tranquila y rápidamente expresó: “Estoy abriendo un local nuevo y no miro tele, pero no de mala onda, no miro porque no estoy en casa”.

Después, el cronista de “SQP” sacó a relucir los rumores existentes sobre su ida de América y Marixa Balli dijo: “Nada que ver chicos, di un paso al costado, nada más. Estoy haciendo cambios en mi vida que no tienen que ser públicos”.

No obstante, Marixa Balli en la misma nota sumó: “Hay momentos de momentos. Estoy superbién, me fui bien, siempre la mejor con ‘LAM’. Siempre voy a hacer una Angelita, les guste o no les guste”.

Aunado a ello, Marixa Balli agradeció las oportunidades que le brindaron en “LAM” y remarcó: “No hay nada negativo. Yo vivo en una galaxia aparte. Yo ya lo venía pensando (su salida del programa) y lo veníamos hablando con Ángel hace rato, luego se decidió”.

Por otra parte, Marixa Balli confirmó que todavía no le llegó ningún tipo de propuesta para formar parte de la nueva edición de “MasterChef”, pero ya tiene programado encabezar un viaje con Marley para el programa turístico “Por el Mundo”, que transmite Telefe.

Tras la breve entrevista ofrecida para “SQP”, Yanina Latorre dejó entredicho que no confía al 100% en lo que dijo Marixa sobre su salida de “LAM” y, en ese sentido, concluyó: “Ella no da la cara y no dice lo que realmente le molesta. Algo de Ángel y algo de la producción”.