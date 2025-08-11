El motivo por el cual Marixa Balli recibió un botón antipánico y generó preocupación: “Amenazas tremendas”

Marixa Balli es una actriz, cantante y bailarina argentina que regresó a la televisión tras varios años de perfil bajo. La artista está de panelista en varios programas tanto de radio, streaming y televisión. Es común ver videos virales de ella con sus desopilantes frases u opiniones sin filtros sobre algunos famosos.

Marixa Balli con botón antipánico

Sin embargo, Marixa publicó preocupantes mensajes con respecto a su vida que causaron preocupación. Según contó la famosa, es víctima de graves amenazas que la llevaron a hacer una denuncia penal por temor a su vida.

Marixa Balli contó que está con un botón antipánico y generó preocupación a todos

“Estoy recibiendo amenazas tremendas de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas de defensa animal. Ya realizamos la denuncia penal”, escribió Marixa en una historia de Instagram que causó preocupación.

Marixa Balli contó que está con un botón antipánico y generó preocupación a todos

Luego de mostrar un video en el que estaba en una fiscalía, la artista comentó en otra historia: “Hoy me entregan el botón antipánico. Pedido del fiscal por el grado de amenazas. Todo por Lola, Carlos cuídate“. Si bien no quedó claro de que hablaba, en Intrusos revelaron más datos de la situación que atraviesa la cachaca.

Primero mostraron un audio en donde Marixa cuanta en Bondi lo que le pasó: “Recibí amenazas terribles que me están haciendo por la perrita Lola, así que se les hizo una denuncia penal y el fiscal pidió que no ande sola por la calle y un botón antipánico”.

Marixa Balli contó que está con un botón antipánico y generó preocupación a todos

“Tienen una locura total, pero el fiscal dijo que es de suma urgencia y al señor también le van a dar”, contó la artista sobre el conflicto que tuvo con un grupo de rescatista de animales.

Luego en Intrusos contaron más detalles del hecho: “Un señor tenía una perra que vivía en la calle y las rescatistas la sacaron, Carlos hizo el reclamo y Marixa logró que esa perra volviera a Carlos”.

“En medio hubo una denuncia sobre que Carlos maltrataba a la perra y Marixa fue mostrando que estaba perfecta, que en ningún momento tuvo ningún tipo de problema. Mostraron cuando se encontró la perra con su dueño y que la mascota estaba feliz”, agregaron en el programa sobre el motivo de las amenazas que recibe Marixa Balli.