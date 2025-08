Sergio Lapegüe habló de su salud tras abandonar su programa en vivo: “Dijeron que estaba muerto”

Tras el susto que preocupó a todos este lunes, cuando Sergio Lapegüe debió abandonar en vivo su programa Lape Social Club, que se emite por América de 10 a 13 hs, el periodista retomó la conducción este martes.

Luego de un intercambio humorístico con sus compañeros, a fin de restarle dramatismo al episodio, Lapegüe se puso serio y contó a grandes rasgos lo que le había sucedido, no sin antes agradecer el compromiso del canal para actuar rápidamente, en pos de su bienestar.

“Me agarró una especie de bajón de presión. Rápido una enfermera estuvo a los cinco minutos. Después vino la ambulancia, después me llevaron a un hospital, lo que está bien porque uno se tiene que hacer los controles y cuidarse”, señaló.

“Dijeron que estaba muerto”

“Estoy bien. Gracias a todos. Gracias a la gente de América, gracias a la gente de Recursos Humanos, a la gente de Corner y a todos ustedes, menos a uno, que dijo que yo me había muerto. Pero ‘los muertos que vos matáis, gozan de buena salud’”, cerró.

Su esposa, conocida en redes como Bochi, también se hizo eco de los comentarios malintencionados que difundieron una fake news en relación al estado de salud de Lapegüe. De hecho, pidió denunciar a una cuenta de TikTok que afirmaba que el periodista había fallecido.

Bochi contó en su cuenta de Instagram lo que sucedió este lunes y no se olvidó de dedicarle unas palabras a quien difundió la noticia falsa. “Sergio se mareó al aire en el programa, no veía bien y lo atendieron en América. Después Micaela [su hija] lo llevó a Sanatorio Finochietto, donde le hicieron estudios. Está mejor, en casa. Mañana en el programa contará los detalles, pero lo más importante es que está bien”. Y cerró: “Gracias por sus mensajes de preocupación y a la maldad, bendiciones”.

Qué le pasó a Sergio Lapegüe

Marina Calabró, que forma parte del panel del programa, explicó qué le había sucedido a su colega: “Dijeron que es probable que tenga una migraña áurica. Él lo que me contó es que en un momento dejó de ver de un ojo. Se tapó un ojo y más o menos me veía, pero del otro no, veía menos que nublado. Se recontra asustó”.

“Empezó a ver muy turbio. Entiendo que llegó la ambulancia, lo vieron los médicos de América y le sugirieron que fuera a un sanatorio. Si se confirma el diagnóstico, sería una migraña áurica. No lo sé explicar bien, porque tampoco quería torturar al pobre hombre que acababa de salir del sanatorio”, agregó.