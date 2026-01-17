Se supo que Martín Demichelis quiso reconciliarse con Evangelina Anderson tras su separación: todos los detalles

Una de las rupturas más resonantes entre el ambiente deportivo y el espectáculo continúa generando repercusión. Tras muchos años de relación, Martín Demichelis y Evangelina Anderson decidieron ponerle fin a su matrimonio, aunque en las últimas horas trascendió un dato hasta ahora desconocido: el exfutbolista habría intentado una reconciliación.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

La primicia fue compartida por Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, donde brindó precisiones sobre la crisis y el desenlace de la pareja: “Cuando ella ya decidió separarse, él intentó que esto no sucediera”, reveló la panelista.

Así fue cómo Martín Demichelis intentó recuperar su romance con Evangelina Anderson

De acuerdo con Majo, durante la convivencia bajo el mismo techo, la pareja continuó con la relación, aunque atravesando múltiples dificultades. El punto de quiebre definitivo se produjo cuando Evangelina tomó la decisión de finalizar todo: “Él intentó volver con ella a fin de año, pero ella está decidida a que no”, precisó.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: captura pantalla

Finalmente, Majo aclaró que el motivo de la separación no estuvo relacionado con el desgaste o la rutina, sino con algo más serio: “Ellos no se separan por un desgaste de la pareja, se separan por las infidelidades”, concluyó.