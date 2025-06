“Sé que está conmigo en el auto”: el conmovedor recuerdo Valentín, el hijo piloto de Romina Yan

Romina Yan fue una actriz argentina que siempre será recordada por su dulzura y carisma en las novelas juveniles que marcaron la infancia y adolescencia de todos. La hija de Cris Morena dejó una huella imborrable en sus seguidores y sus tres hijos: Franco, Valentín y Azul, quienes la recuerdan constantemente.

Romina Yan y sus tres hijos

Los hijos de la actriz y nietos de la famosa productora Cris Morena siguen el camino del arte igual que su madre, menos Valentín el del medio, quien decidió dar un paso al costado de la vida artística y se dedicó al automovilismo.

Cabe recordar que la familia Yankelevich es reconocida en el país por su larga trayectoria como creadores, productores y actores de las grandes apuestas televisivas y de teatro del país. Tanto Cris Morena como Gustavo, Romina y su hijo Franco fueron parte del entretenimiento nacional.

Los hijos de Romina Yan

Valentín, el segundo hijo de Romina Yan, habló del recuerdo de su mamá

En cambio, Valentín forma parte del TC 2000 como piloto. De visita al programa de Juana Viale, el joven habló de la memoria de su madre y su carrera fuera del legado familiar. “¿Qué diría tu vieja viéndote a vos arriba de un auto?”, le preguntó la conductora.

“Yo sé que está conmigo en el auto, no tengo ninguna duda. La siento muy presente, trato también yo con lo que puedo de tenerla presente, el número del auto elegí el número cinco por su cumpleaños. Yo creo que tendría miedo, no te voy a mentir, pero yo creo que en cierto punto dejaría ese miedo de lado y me apoyaría cien por ciento en mi decisión”, reveló Valentín sobre el recuerdo de su madre y la conexión que siente con ella.

En cuanto al recuerdo de la actriz como madre y el día de su fallecimiento, el joven de 22 años comentó: “Tenía siete años. La tristeza no es tanto por… Uno se acostumbra a vivir con el dolor, es más por los momentos que se pierden, más por ser tan chico que no viviste tantas cosas y además mi mamá era la número uno. Era la mejor madre. No es joda, era posta un ser de luz”.

“Estaba tan presente. Realmente fue la mejor mamá del mundo, entonces también cuando miro para atrás o para adelante, todas las cosas que se vienen yo sé que está. En lo físico se extraña, pero la verdad que disfruto mucho lo que hago”, agregó el piloto.

Asimismo, Valentín habló de su abuelo Gustavo Yankelevich y la importancia que tiene el productor en su vida: “Mi abuelo nos apoya un montón a todos. La verdad es que se ha puesto la familia al hombro desde el primer momento y para mí, yo siempre lo digo, es mi ídolo. Yo lo he visto muchas cosas que no se las merecía y ahí firme, para adelante. Siempre le mete para adelante. Nunca vi a nadie trabajar tanto como él. Te lo juro”.

En referencia a su abuela, Valentín recordó cuando el hizo una broma a Cris Morena diciéndole que quería ser actor.