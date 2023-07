Se parece a su padre y es la mayor: así está hoy María, la hija de Fernando Burlando

Todos conocen a Sarah, la pequeña fruto de la relación de Fernando Burlando y Barby Franco, pero la pequeña no es la única hija del famoso abogado. Burlando ya era padre de María y Delfina.

Fernando Burlando junto a sus hijas: María, Delfina y la pequeña Sarah Foto: web

María es la hija mayor de Burlando y viene de una familia donde la mayoría son abogados. Así que la expectativa era que ella siguiera el mismo camino. Aunque en un momento pensó que esta opción podía ser la indicada, en realidad soñaba con ir tras la moda como destino de vida. Hoy, con una marca ya en el mercado, se siente más segura y disfruta los logros de su elección.

María, la hija mayor de Fernando Burlando Foto: Instagram

Sobre Delfina se conocieron más detalles ya que siguió los pasos del abogado y estuvo junto a él en el caso de Fernando Báez Sosa.

Delfina acompañando de cerca a los padres de Fernando.

Ambas hijas de Burlando mantienen una buena relación con Barby Franco, quien ha sido la pareja de su padre durante varios años. Sin embargo, el mismo abogado señaló que esto no fue así en el inicio y que fue a raíz de un episodio de salud que lo mantuvo diez días en coma, donde sus hijas pudieron ver sus buenas intenciones y transparencia.

Burlando mostró una foto de María junto a Sarah. Foto: Instagram

Además, el mismo Burlando ha compartido en sus redes sociales fotos de sus hijas mayores junto a Sarah.

A qué se dedica la hija mayor de Fernando Burlando

En una entrevista con Infobae, María contó su experiencia, la relación que tiene con su padre y qué siente al conseguir la aceptación de su marca en un medio tan difícil como el de las celebridades.

Burlando junto a sus dos hijas mayores. Foto: Instagram

Desde muy chica le atraía la ropa y los disfraces, pero dar el gran paso fue una difícil decisión. Todo comenzó a tomar forma en un viaje con su padre: “A los dos nos gusta mucho la moda, es algo que compartimos un montón y él me propuso asociarnos en esto. La propuesta de papá me re entusiasmó, no sólo porque me demostró que confiaba en mí, sino que además me estaba dando la posibilidad de hacer lo que amo y una excusa más para compartir algo con él.

Al momento del lanzamiento oficial de la marca, María logró superar sus expectativas: “Tuve una respuesta muy positiva por parte de mis clientas y eso me motiva un montón. A la par fue surgiendo que personalidades como Barby Franco, Pampita, Eva Bargiela, Jesica Cirio entre otras figuras, empezaron también a vestirse con Lewe y eso me ayudó muchísimo”.

María Burlando. Foto: Instagram

La elección del nombre no fue fortuita. Lewe quiere decir vida en Afrikáans, o sea que su proyecto es un “estudio de vida”: “Me gusta pensar que Lewe es un lugar donde nacen ideas, maduran, y toman forma hasta cobrar vida”.