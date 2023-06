Se ofreció a pagar en la primera cita para quedar bien y la respuesta del chico la descolocó: "Qué vergüenza".

Hace tiempo que las redes sociales se convirtieron en los nichos donde las personas sienten la suficiente comodidad como para contar diferentes aspectos de su vida. Algunos son leídos por unos pocos, pero cuanto más increíble se vuelve una historia, más personas la comparten y comentan con el resto de la red. Sin dudas, las que más éxito tienen son las de citas fallidas.

Al principio fue Facebook la que se prefería para contar alguna intimidad, ahora es mejor Twitter si se trata de algo breve o, incluso, está quienes optan por hacen un TikTok. Hay un formato que la está rompiendo en esa plataforma y es el “Storytime”, entendido como un video exclusivo para contar una anécdota.

TikTok, la red en la que se viralizó el video. Foto: Canva

Tuvo una cita fallida y se volvió viral

Florencia (@itsflorrrgreco), una usuaria de la red social de videos contó la incómoda situación que vivió durante una primera cita. No cabe dudas de que el momento más incomodo es cuando hay que pagar lo consumido y es cuando ambas partes se ofrecen “para quedar bien” ante la mirada del otro. Sin embargo, esa técnica no funcionó esta vez.

“Bueno, pagá vos”, fueron las palabras del joven con el que Florencia se había encontrado. La joven comenzó el video con una frase que enganchó a todos: “Qué incómodo el momento de pagar en la cita, pero peor es lo que me pasó el otro día. Estaba en una cita con el chico y nos traen la cuenta. Él me dijo ‘yo pago’ y obviamente me la re subió”, comenzó contando.

“Pero tenés que poner de tu lado, tipo hacer el acting de ‘no, yo pago’. Me dijo ‘bueno, pagá vos’”, continuó la joven que confesó que el truco había salido a la perfección. Sin embargo, ella no había llevado plata suficiente y tuvo que sincerarse: “Agarré y le dije ‘che, no tengo tanto plata’ y ahí pagamos mitad y mitad”.

“Me dio vergüenza decirle que no me alcanza, pero nunca me había pasado que me dijeran ‘bueno, pagá vos’”, aseguró Florencia. El video rápidamente se viralizó y acumuló más de 500 mil reproducciones y 600 comentarios.