Se filtró una foto de Juan Darthés en Brasil mientras cumple condena: “Se recibió...”

En 2018, Thelma Fardín denunció en la Justicia y públicamente a Juan Darthés por violación durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, ella tenía 16 años y él 45. Desde ese entonces, el actor y su familia dejaron todo en Argentina y se fueron a Brasil, su país natal.

El actor presentó con sus abogados un recurso, pero la Justicia federal de Brasil reconfirmó su culpabilidad y fue condenado a 6 años de prisión con régimen semiabierto.

Juan Darthés

En los últimos días, se hizo viral una foto del actor en un acto en Brasil junto a su esposa María Leone, y uno de sus hijos, quienes fueron el sostén del actor y no le soltaron la mano tras las denuncias, ya que otras actrices también lo acusaron.

Según revelaron en Infama, el actor y su esposa estaban celebrando su graduación de un curso. Uno de sus hijos fue al evento y se sacó foto con sus padres.

La foto de Juan Darthés en Brasil

En la foto se ve a Juan Darthés y María con un traje académico, birrete y un diploma en mano, lo que despertó curiosidad sobre qué estudió el artista.

“Se volcó a lo religioso. Estaba yendo a una iglesia, se fue mucho para el lado del evangelio”, contó el periodista Oliver Quiróz sobre la nueva vida del famoso en Brasil.

La foto de Juan Darthés en Brasil mientras cumple condena

Juan Darthes cumple seis años de prisión con un sistema semiabierto, es decir, que esto permite que pueda salir de la cárcel para realizar trabajos comunes o cursos en el día, pero a la noche debe regresar a la celda para dormir allí.

Esta condena se hizo efectiva en marzo y fue informado por la Amnistía Internacional Argentina.

Es la primera vez que se ve al actor en el país vecino desde que se fue de Argentina con su familia tras el repudio social al conocerse la causa.