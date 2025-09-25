El duro descargo de Thelma Fardín tras el triple femicidio en Florencio Varela: “Otra vez, volver a explicarlo todo”

El crimen de Brenda Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) estremeció al país por su brutalidad. Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes en La Matanza y fueron encontradas días después sin vida en una casa de Florencio Varela.

Según la investigación, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en el marco de una presunta venganza narco. Sus cuerpos, mutilados y ocultos en bolsas, evidencian un nivel de violencia extrema que generó conmoción social y un fuerte pedido de justicia en todo el país.

Triple crimen de Florencio Varela.

Tras este violento episodio que generó una fuerte conmoción social, la actriz y activista Thelma Fardín compartió un video en sus redes sociales donde hizo un duro descargo.

Este fue el descargo de Thelma Fardín tras el triple crimen en Florencio Varela

“La ministra de la Nación dice que esto no tiene que ser tratado como violencia de género y, prácticamente, se lava las manos respecto de su responsabilidad, cuando es un delito de trata y narcotráfico, que son delitos federales, es decir, le pagamos el sueldo a ella para que se ocupe”, comenzó explicando la actriz.

Y agregó: “Es una cuestión de género porque se disputa sobre el cuerpo de las mujeres, no son tres tipos los que aparecieron quemados, torturados y descuartizados. Esto convierte a nuestros cuerpos, como dice Rita Segato, en territorio de soberanía de otros”.

Con respecto al femicidio producido en Florencio Varela, aclaró: “El femicidio no es solo un asesinato por cuestiones de género, en eso tienen razón. Es producto de un entramado cultural e institucional que en este momento está plagado de discursos misóginos, violentos y de odio”.

Luego, habló sobre Javier Milei, quien hasta el momento, no brindó el pésame a los familiares de las víctimas: “El presidente habiendo pasado 24 horas no dijo nada, no dio el pésame, no mostró un solo gesto de empatía. Ciertos cuerpos, por su clase social, su orientación sexual, tienen menos valor, cierto sector de la sociedad reacciona con indiferencia o inclusive culpándolas a ellas”.

¿Qué hay detrás del triple crimen de Florencio Varela?

Y finalizó este video con una contundente frase: “¿Nos vemos en la calle otra vez?“, generando una invitación a sus seguidores para protestar tras el crimen producido.