Se filtró que Sebastián Graviotto le habría sido infiel a Juana Repetto y el escándalo es total: “Le tiraba a todas...”.

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al confirmar su separación de Sebastián Graviotto, con quien compartía una relación desde hace varios años y formó una familia ensamblada junto a sus hijos. La actriz eligió sus redes sociales para comunicar la noticia, y lo hizo a través de un extenso video en el que habló con total honestidad sobre el momento que está atravesando.

El casamiento de Juana Repetto y Sebastián Graviotto.

Si bien aclaró que se encuentra bien emocionalmente, Juana no ocultó que se trata de una etapa difícil. “Es un proceso duro, difícil y doloroso”, confesó, mostrando su lado más humano y sin filtros. A lo largo del video, también explicó que la decisión fue tomada con madurez y responsabilidad, priorizando el bienestar de sus hijos y la armonía familiar.

Sin embargo, pocas horas después de que la actriz hiciera pública la ruptura, comenzaron a circular versiones que señalan que detrás del final de la relación habría habido terceros involucrados. En redes sociales, usuarios y cuentas dedicadas al mundo del espectáculo empezaron a hablar de supuestas infidelidades por parte de Graviotto, lo que habría acelerado el desgaste del vínculo.

La prueba que confirmaría que el exmarido de Juana Repetto le fue infiel

Tras el anuncio de Juana Repetto, no tardaron en aparecer rumores que señalan posibles actitudes infieles por parte de Sebastián Graviotto. La cuenta especializada en espectáculos Gossipeame difundió mensajes de seguidoras que aseguraron haber visto al exGran Hermano en compañía de otras mujeres, lo que alimentó aún más las especulaciones en torno a los motivos de la separación.

La administradora de la cuenta Gossipeame fue quien se encargó de compartir algunos de los mensajes que recibió por parte de sus seguidoras, quienes apuntaron directamente contra Graviotto. “Muchas escribiéndome para decirme que él re la habría cagado”, publicó, dejando entrever que las situaciones en cuestión se habrían producido en diciembre de 2022.

La prueba que confirmaría que el exmarido de Juana Repetto le fue infiel.

Una usuaria incluso relató una escena puntual: “Él hace un tiempo estuvo en Mendoza y le tiraba a todo lo que se movía, un asco el pibe”.

Si bien Juana Repetto no se refirió de forma explícita a los rumores de infidelidad, dejó entrever su postura con una frase irónica en una charla con Ángel de Brito: “Lo único que me falta, después de que me traten de cornuda por seis años, es que ahora me traten de abandonada”, lanzó, dejando en claro su hartazgo ante los comentarios que circulan en redes y medios.