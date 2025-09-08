Se filtró que Marianela Mirra y José Alperovich estarían esperando su primer hijo: “Hicieron un tratamiento...”

La historia de amor entre Marianela Mirra y José Alperovich salió a la luz de manera inesperada. La ex ganadora de Gran Hermano y el expolítico, quien cumple prisión domiciliaria por una condena de abuso sexual, llevan una relación de años que fue ventilada por Jorge Rial.

La vez que Marianela Mirra anunció su separación de José Alperovich

La relación entre Marianela Mirra y José Alperovich era un secreto a voces en Tucumán, pero en los medios recién salió a la luz este año. Luego de la exposición mediática que recibió, la ex Gran Hermano realizó un descargo en el que denunció amenazas y aseguró que se terminó el noviazgo de años con el expolítico.

No obstante, a los pocos meses se volvió a ver a la famosa en el edificio en Puerto Madero, donde el ex gobernador de Tucumán cumple la prisión domiciliaria.

La pareja volvió a apostar al amor, pero esta vez en un bajo perfil y sin declaraciones en redes sociales por parte de Marianela. Ahora salió a la luz que la famosa estaría en la dulce espera del expolítico lo que sería una bomba para el entornó de él.

Aseguran que Marianela Mirra esperaría un hijo de José Alperovich

En Puro Show revelaron información sobre el tratamiento que se realizó la ex Gran Hermano. “La semana que pasó Mirra se fue a inseminar para tener un hijo con Alperovich. Se fue a inseminar en el mismo instituto de fertilidad que se fue a inseminar, en la misma semana, Sofía Clerici. Todo esto pasó la semana pasada”, reveló Fernanda Iglesias en el programa.

“El enojo de los hijos de Alperovich con esta información, Fer, porque ahí sí explota el clan sabiendo que Mirra, que no es vista con buenos ojos por parte de la familia, los hijos de Alperovich ahora…”, agregó Matías Vázquez sobre la noticia bomba del programa.

“Ella tiene 41 años, él tiene 70, hicieron un tratamiento de fertilización in vitro”, aseguró al aire Fernanda Iglesias sobre el tratamiento que se habría realizado Marianela para tener un hijo con el expolítico, quien cumple prisión domiciliaria.

“Esto me lo cuenta gente de la clínica. Es la misma clínica donde se atendía Rocío Marengo también. Se llama Ifer, queda en la calle Marcelo T. de Alvear”, comentó la panelista.