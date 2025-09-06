Se filtró la íntima actividad que más disfruta Silvina Escudero con su pareja y generó revuelo: “En videollamada...”

La conductora de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre, sorprendió con una anécdota íntima que hasta ahora no había contado en público. La panelista reveló que descubrió a Silvina Escudero completamente desnuda dentro de un camarín, en el preciso momento en que estaba manteniendo una videollamada subida de tono con quien en aquel entonces era su novio y que hoy es su marido.

La conductora del programa de América TV sorprendió a todos al compartir una anécdota de su pasado laboral, cuando debía compartir camarín con otra figura del medio. Según relató, en una ocasión ingresó al lugar y se encontró con una escena inesperada: una bailarina estaba completamente desnuda mientras mantenía una videollamada íntima con su pareja. “Silvina Escudero calentaba al novio de su momento, que hoy es su marido”, relató sin filtros Yanina Latorre.

La panelista detalló cómo fue ese incómodo momento que la dejó en el medio de la situación: “Hacían sexting en el camarín. Chicos, ¿tanta desesperación?”, lanzó con ironía. Y enseguida agregó: “Mostraba todo. Y yo entre el medio: tenía que agarrar la ropa”. Cuando en el estudio le pidieron más precisiones, no dudó en rematar: “Estaba el novio en el teléfono y ella toda desnuda. Toda desplegada en el camarín”.

Entre risas, Latorre también admitió que, más allá de la incomodidad, lo que sintió fue cierta admiración: “Una re envidia, porque yo eso no lo hago ni loca”. El momento provocó carcajadas entre sus compañeros, especialmente cuando Fede Bongiorno imaginó la situación en primera persona: “Imaginate en videollamada con tu novio y que entre Yanina en tet*s detrás”. A lo que la conductora aclaró con humor que en ese instante “apareció vestida” y simplemente quedó en el medio del episodio.

Majo Martino, que también era parte de aquel elenco y conocía de cerca la convivencia en los camarines, respaldó los dichos de Latorre y sumó un dato extra: después de aquel episodio incómodo, tanto ella como Yanina comenzaron a tener la costumbre de tocar la puerta antes de entrar, para evitar sorpresas semejantes.