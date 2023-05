“Se desmayó”: Jimena Barón reveló la insólita anécdota que vivió con un hombre en la intimidad

En una reveladora entrevista en el programa Noche al Dente, Jimena Barón, actualmente felizmente en pareja con Matías Palleiro, compartió una insólita anécdota que vivió durante un momento de soltería en plena época de pandemia y abstinencia sexual.

Durante la conversación, el presentador Fernando Dente mostró una foto en la que se podía apreciar a Jimena descorchando una botella de champagne, luciendo ropa interior sexy. Sorprendentemente, la actriz y cantante reveló que en esa instantánea se encontraba completamente sola.

Sin embargo, lo más impactante fue cuando Jimena Barón decidió contar una inesperada situación que vivió durante una cita amorosa en ese período de su vida. La historia dejó perplejo al propio Fernando Dente y a todos los espectadores.

“En esa foto estaba soltera. En la época de La Cobra, nada. Nadie”, explicó Jimena, a lo que Fer Dente retrucó: “¿No comías nada? ¿Por selectiva?”

Jimena explicó: “No, porque no tenía tiempo. Y después me pasaron cosas insólitas. Estuve seis meses sin nada”. A esta revelación, el conductor le pidió que contara más sobre el motivo de su soledad y hasta preguntó si tenía que ver con alguna enfermedad: “No, por ahí me decís ‘tuve un herpes’”.

Tras este comentario, Barón se armó de valor y reveló la insólita experiencia que tuvo con un hombre durante una situación íntima y que la habría marcado en su momento: “Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó”.

Ante esta revelación, Dente sacó una nueva imagen donde se ve a la cantante acostada boca abajo sobre la arena y muy cerca de su actual pareja. “Con esta otra foto que tengo acá puedo entender por qué se desmayó. Mirá, él (Matías) no se desmayó”, aseguró el conductor. Ante esta foto, Jimena aseguró: “No, él no se desmaya. Porque se lo pedí a Dios”.