A 11 días de su accidente en moto, la salud de Thiago Medina continúa generando preocupación. El estado del exparticipante de Gran Hermano es crítico y su familia, en especial su hermana Camilota y Daniela Celis, piden cadena de oración. Cuál es su parte médico oficial.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Ángel De Brito reveló el parte médico oficial emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires este 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana.

Thiago Medina. Foto: web.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días.

En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina tras pasar su noche más difícil: “Descompensación respiratoria”

En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado.