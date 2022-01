Bajo el usuario de Twitter @soyfeminati, la joven contó su historia de amor y se hizo viral. Se conocieron por Tinder, ella decidió pasar unos días con él en las sierras, pero ambos se contagiaron de covid y tuvieron que aislarse juntos, tras la estadía terminaron siendo novios.

“Gracias a Tinder y al Covid estoy de novia. Matcheamos, nos fuimos a pasar un finde a las sierras y terminamos aislados 12 días e iniciando un noviazgo postbrindis de año nuevo”, expresó en el tuit.

El hecho llamó tanto la atención en la red social que obtuvo más de 25 mil likes. Sin embargo, siguió a través de un hilo en el que quiso contar con profundidad cómo surgió todo.

La usuario contó su historia de amor en Tinder. Foto: Twitter/@soyfemina

“Un fin de semana aburrida, me descargué Tinder. Ya tenía una cuenta, pero hacía mucho que no la usaba. La cuestión es que reincidí, como tantas otras veces. Matcheé con Maxi, que claramente me parecía bonito, pero además en su descripción que ’sabía de todo un poco’”, indicó.

La usuaria de Twitter que contó cómo conoció a su novio y se hizo viral. Foto: Twitter/@soyfemina

Entre varias citas, ella le preguntó a él si podrían pasar un fin de semana en las sierras, pero durante la última noche comenzaron los síntomas de Covid.

“Pasamos el 31 a la noche en aislamiento y a las 00 después de brindar con Coca, me dijo que quería ser mi novio. Y yo también quería ser su novio. Segundo match”, contó la cordobesa.

Los usuarios de la aplicación del pajarito no tardaron en responderle. “Che, amorosa. Me decís que versión de Tinder andabas usando? No me estaría funcionando”, “Que bueno que le sirva Tinder a la gente...” y “En este momento me pregunto por qué me desinstalé Tinder”, entre otros.