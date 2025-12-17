Fede Bal es un actor y conductor que siempre es noticia por su historial amoroso. El famoso siempre se ve envuelto en rumores de infidelidad y polémicas vinculadas a las parejas famosas que tuvo. Una de ellas es la historia de amor con Barbie Vélez que terminó de manera escandalosa, a la que se sumó Laurita Fernández, como tercera en discordia.

La bailarina y el hijo de Carmen Barbieri fueron compañeros del Bailando y si bien blanquearon su romance en 2017, la historia comenzó antes y de forma clandestina cuando Fede Bal aún estaba en una relación con Barbie Vélez.

Ángel de Brito contó en su programa por Bondi el plan que armaron Laurita y Fede para verse a escondidas de la hija de Nazarena Vélez. "Era recontra clandestino todo“, comenzó el conductor.

Fede Bal y Barbie Velez

Cómo fue el plan de Fede Bal con Laurita Fernández para engañar a Barbie Vélez

La pareja empezó todo en el Bailando y tenían una estrategia armada para verse lejos de las cámaras y el público. "A mí lo que me gustaba era el sistema“, comentó Ángel de Brito.

"Laurita solía dejar su auto en un taller mecánico y se movía en remis, lo que le daba una coartada ideal. Ante cualquier pregunta o sospecha: el coche estaba ‘en el taller’“, contó el conductor de LAM.

“El que hace la cámara qué dice ahí: ‘Y no, ya está, dejó el auto en el taller’”, expresó Ángel en referencia a los medios que lo seguían y la cámara oculta de LAM que fue la que descubrió la infidelidad.

Fede Bal y Laurita Fernández

“Nosotros la seguimos. ¿A dónde iba? A la casa de Fede Bal”, señaló. Según reveló el conductor, la cámara de su programa captó el momento en qué la bailarina ingresaba a la casa del actor.

En ese contexto, el periodista contó que una de las guardias que hicieron fue en moto. “Fue Sposato, no vio que era él”, agregó Ángel sobre Santiago Sposato que seguía a la bailarina con un casco.

“A la mañana siguiente los agarramos saliendo del coito”, lanzó el periodista sin filtros.

En la misma línea, Ángel de Brito reveló que una famosa ayudaba a la pareja en el engaño y esa era Flor de la V.