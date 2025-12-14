Rocío Marengo mostró su primera salida tras ser madre mientras su bebé está internado y recibió críticas

Rocío Marengo vive el mejor momento de su vida desde que se convirtió en madre por primera vez hace más de una semana. La famosa formó su familia con Eduardo Fort al dar a luz a Isidro tras una larga lucha por cumplir el sueño de tener un hijo juntos. El bebé está internado en neonatología, mientras que la exvedette ya recibió el alta.

“Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3. Claramente, no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo", escribió la famosa para dar a conocer la noticia en redes sociales.

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo

En ese sentido, la pareja de Eduardo Fort agradeció a todos por el cariño en este momento de felicidad y de preocupación, a la vez, porque debió separarse de su hijo: “Tengo miles de mensajitos y regalitos. Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”.

Rocío Marengo contó que recibió el alta, pero su bebé quedó internado

Rocío Marengo mostró su salida tras tener el alta y a su bebé internado: recibió críticas

Rocío Marengo mostró su primera salida de fin de semana como madre de Isidro mientras su bebé está internado. “Primera salida de mamita. Tengo la faja, pero estoy bastante bien… o creo que es mi autoestima, que se cree mil porque tengo un bebito hermoso”, comentó la famosa divertida en un video.

En la misma publicación, Rocío mostró la pulsera de acceso a neonatología para ver a su hijo. “Tengo mi cintita para entrar a neo. ¿Qué tal esta mamita? ¡Tengo un bebito hermoso!”, contó.

La publicación de la famosa se volvió viral en X, porque muchas personas la criticaron por salir a la noche mientras su bebé está internado.

“Cada cual hace lo que quiere con su vida, pero tu bebé está internado en Neo. No sé, tuve a mi hijo internado y ni hambre tenía”; “Igual, la tuve a mi nena varios días en Neo por una fiebre sufrí y lloré como loca hasta me dolía el pecho, estas minas así son medio psicópatas”; “Yo pensé lo mismo. Mi hijo estuvo 24 horas en neo cuando nació, prematuro y no probé bocado ni pude dormir”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.