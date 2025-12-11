Rocío Marengo reveló que recibió el alta tras ser madre, pero su bebé sigue internado: “No es nada fácil”

Rocío Marengo se convirtió en madre por primera vez el miércoles 3 de diciembre, completando su felicidad en la familia que formó con Eduardo Fort. La famosa dio a luz a Isidro tras una larga lucha por cumplir el sueño de tener un hijo junto a su pareja. Una semana después del nacimiento, anunció que recibió el alta.

Lo cierto es que la exvedette estuvo internada en los días previos al nacimiento de su bebé para estar monitoreada por los médicos. Su hijo nació antes de tiempo, por lo que debe quedarse internado unos días más en la clínica.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

“Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3″, contó Rocío en una historia de Instagram para informar a sus seguidores cómo se encuentra.

“Claramente no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo", comentó Rocío en referencia a cómo vive el momento alejada de su hijo recién nacido, quien debe seguir en la clínica internado.

Rocío Marengo contó que recibió el alta, pero su bebé quedó internado

En la misma línea, la pareja de Eduardo Fort agradeció a todos por el cariño en este momento de felicidad y de preocupación, a la vez, porque debió separarse de su hijo. “Tengo miles de mensajitos y regalitos. Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”, escribió la famosa.

Así contó Rocío Marengo el nacimiento de su primer hijo

Rocío Marengo dio a luz a su primer hijo con Eduardo Fort el 3 de diciembre y contó la noticia en sus redes sociales con absoluta felicidad: “¡¡Estamos muy felices!! ¡¡Bienvenido bebito!!! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg".

“Gracias a todos por los mensajitos hermosos. Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico”, expresó en sus redes sociales la famosa.