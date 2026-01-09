Rocío Igarzábal rompió el silencio sobre su relación con Pablo Martínez: “Fue la más tóxica”.

Rocío “Rochi” Igarzábal llamó la atención al rememorar su relación con Pablo Martínez, con quien mantuvo un romance intenso en la época de Casi Ángeles, alrededor de 2009, y fue contundente al señalar que no se trató de una etapa feliz de su vida.

Rocío Igarzábal y Pablo Martínez.

La actriz, que actualmente está en pareja con Milton Cámara, padre de su hija Lupe, habló sobre ese vínculo del pasado durante una entrevista en El ejército de la mañana, el ciclo de Bondi Live, cuando Pepe Ochoa le consultó por su historia con Martínez, quien tras el éxito de la ficción juvenil decidió alejarse por completo del mundo del espectáculo.

Rocío Igarzábal se sinceró sobre su vínculo con Pablo Martínez

“No tengo ni idea dónde está Pablo Martínez, no lo vi más”, expresó Rochi, dejando en evidencia el total distanciamiento que existe hoy entre ambos.

Lejos de romantizar aquel noviazgo, fue tajante al describirlo: “No fue de mis mejores relaciones. Creo que el tema de la exposición nos jugó una mala pasada”.

Igarzábal fue aún más profunda al analizar ese vínculo y lo definió como el más difícil que le tocó atravesar: “Fue mi relación más compleja y tóxica a nivel vincular. No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí a celos, posesión. Fue bastante tóxica. Sufría más de lo que disfrutaba”.

Al referirse a la dinámica de la pareja, explicó: “Era una guerra implícita de la que me costó muchísimo salir. Fueron varios años los que estuvimos en pareja, pero cuando terminó Casi Ángeles y tuvimos ese parate antes de empezar con la banda, dije: ‘Necesito salir y reconstruirme’”.

De todas maneras, Rochi aclaró que no siente rencor y resaltó cualidades personales de su ex: “Es una persona súper sensible, súper compleja con sus emociones y su forma de pensar, es muy inteligente”.

Por último, también habló del impacto que la fama tuvo en Martínez: “A él también le tocó desde un lugar que no esperaba o no fue tan copado. Él se fue a hacer su vida”.