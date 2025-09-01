Roberto Pettinato estrena novia: quién es y cómo conoció a la mujer que lo tiene prendido fuego

El nombre de Roberto Pettinato se apoderó nuevamente de las tendencias por un enigmático que dieron en “LAM”. De acuerdo con la información que expuso Pepe Ochoa en el referido programa, el músico ya tiene una nueva novia y, es sin duda, es una obra maestra.

“Ella es muy bella”, adelantó Yanina Latorre antes de que develaran el nombre de la mujer que le robó el corazón a Roberto Pettinato. Asimismo, Pepe Ochoa anticipó que la novia del músico es modelo, pero no de la nueva generación, sino de una generación más antigua.

Aun así, la nueva pareja del humorista mantiene su porte impecable y destaca de manera significativa por su cabello amarillo, ojos claros y estatura. La mujer que flechó a Roberto Pettinato se llama Jimena Heredia.

Cómo conoció Roberto Pettinato a su nueva novia

Pepe Ochoa contó en “LAM” que estableció contacto directo con Jimena Heredia y, ella, se mostró muy abierta a responder preguntas sobre la relación con Roberto Pettinato aunque, no forme parte del rubro televisivo.

En ese contexto, Pepe Ochoca relató la conversación que tuvo con Jimena: “Hablé con ella, me dijo que estaba feliz, que estaban re contra contentos”. Después, el conductor suplente de “LAM” siguió: “Me dijo que se habían encontrado un día en un evento, que ella lo encaró, él aceptó ir a tomar algo, fueron a tomar algo y desde entonces no se separaron más”.

Como es de suponer, los comentarios en el piso de “LAM” no se hicieron esperar y, la mayoría de las panelistas presentes aplaudieron a Jimena por su actitud empoderada al momento de presentarse con Roberto Pettinato.

Roberto Pettinato con Jimena Heredia.

Además, desde “LAM” también aseguraron que, el aspecto físico de Jimena se asemeja al de una modelo europea, por lo cual, su belleza resaltaría más de lo normal. No obstante, Pepe Ochoca comentó que la nueva pareja de Roberto Pettinato vivió un tiempo en México, pero ahora mismo se encuentra en Argentina y sin ocultar su actual relación amorosa, misma que ha destacado en varias oportunidades por las redes sociales.