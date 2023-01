Reyes Magos: 6 ideas de regalos “low cost” perfectos para niños.

Un regalo “low cost” no significa que este tenga que ser malo o muy sencillo. No, por el contrario, a veces se trata de regalos que han sido pensados y hasta en algunos casos personalizados para la persona que lo va a recibir. Es que después de Navidad y de Año Nuevo, no es sorpresa que los Reyes Magos estén pensando en opciones sencillas para regalar este 6 de enero.

Es por eso que si estás buscando ideas de regalos perfectos para regalar a niños para Reyes Magos y que no sean muy costosas, en Vía País te compartimos 6 ideas “low cost” que pueden funcionar.

Este viernes 6 de enero los Reyes Magos habrán pasado por los hogares de todos los niños del mundo. Foto: Freepik

6 ideas de regalos “low cost” para niños en Reyes Magos:

Juegos de mesa : el clásico que nunca falla. Hay muchos juegos de mesa sencillos y divertidos que puedes hacer en casa, como juegos de memoria o juegos de adivinanzas. Además, cada vez salen al mercado juegos con otras temáticas diferentes a las tradicionales y que pueden ser perfectos para jugar en casa o con amigos.

Un día de juegos : el regalo no siempre tiene que ser algo material, también puede ser una mañana o una tarde de juegos al aire libre como tiro al blanco con botellas de plástico o cualquier pasatiempo que se les ocurra. A esto se le puede sumar un picnic y seguro el niño no lo olvidará. Se puede entregar como un cupón o una carta que explique a detalle.

Cuentos personalizados : si hablamos de nenes pequeños, una idea divertida puede ser hacer cuentos personalizados para tus hijos con sus propios nombres y personajes favoritos. Existen varias páginas web que permiten hacerlo. Los cuentos se pueden leer online o imprimirlo, según el presupuesto de cada uno.

Películas en casa : con la facilidad que han traído las plataformas de streaming, puedes pensar en hacer una tarde de películas o programas de televisión en casa y hacer pochoclos o dulces para añadir al disfrute. Cada quien puede elegir su favorita y así compartir tiempo en familia.

Juguetes de construcción o rompecabezas : hay muchos juguetes de este estilo disponibles y a precios asequibles, un ejemplo de esto son los bloques de construcción. Estos no necesariamente tienen que ser los de alguna marca. Lo importante es que permita construir cualquier cosa. O, en el caso de los rompecabezas, que tengan un diseño llamativo.

Kit de manualidades: puedes hacer un kit de manualidades con cosas que seguro le van a servir al pequeño para el año escolar, como papel, tijeras, pegamento y pinturas. A esto se puede agregar dibujos de los Reyes Magos y de los camellos para colorear.

Los Reyes Magos, según la tradición, viajaron hasta Belén en camellos para entregarle al niño Jesús regalos, más precisamente oro, incienso y mirra. Foto: Pinterest

3 Formas de sorprender a los niños en el día de los Reyes Magos

Recibir una carta de los Reyes Magos: colocar al lado de los regalos una carta personalizada a los más pequeños de la casa como respuesta a la que enviaron para pedir los regalos. Colocar arena por el suelo de casa: con esta idea, los niños se darán cuenta que los camellos han estado en su casa y seguro se emocionarán. Disfrazarse de los Reyes Magos: otra forma de sorprender a los niños es que algún familiar se disfrace como un Rey Mago y le entregue los regalos a los niños.

Cuál es el origen de dejar los zapatos para esperar a los Reyes Magos

Los niños escriben cartas a los Reyes Magos para pedirles regalos y dejan sus zapatos cerca para que estos los llenen. Cada familia tiene su propia tradición sobre dónde dejar los zapatos, pero lo más común es que sea cerca del arbolito, a veces ponen agua y pasto junto con ellos.

Se cree que esta costumbre se originó en Holanda durante el siglo XV, cuando las personas más pobres llevaban sus zapatos a la iglesia para que los ricos depositaran allí sus limosnas. Al día siguiente, estos “regalos” se repartían entre estas familias.