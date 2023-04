Reveló los secretos para comprar en Avellaneda y su video se hizo viral: “Si nunca fuiste a Flores”.

Si puedes evitar ir un sábado por primera vez , mucho mejor, porque quizá la experiencia no va a estar tan buena.

Ten en cuenta de llevar bastante efectivo , porque en la mayoría de los locales solamente aceptan ese método de pago y por la zona no hay cajero. Por suerte, cada vez hay más locales que aceptan transferencia bancaria o Mercadopago. Eso sí, a veces tienen recargo.

Otro dato superimportante es que la mayoría de los locales de Flores no te podés probar, aunque cada vez hay más locales con probador, entonces te conviene llevar un jean o un pantalón que te quede bien y con eso vas comparando.

Tengan en cuenta que los sábados hay muchos locales que están cerrados por Shabat. Entonces quizás conviene ir un jueves, un viernes que no hay tanta gente y están todos los locales abiertos.

Con el tema de los mínimos. No hay una regla fija. Eso depende de cada local. Hay algunos que de lunes a viernes o de lunes a sábados que no tienen mínimo y otros que no te lo bajan nunca. En locales con mínimos muy altos. Quizás te conviene comprar online y te va a salir mucho más barato.