Reacciones al desafío “Verano en bikini” de Flor Peña: la esposa de Cormillot la criticó y lanzaron un “contradesafío”

Luego de que Flor Peña publicara un video comercial invitando a sus seguidores a sumarse al desafío “Verano en bikini”, la nutricionista Estafanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, se mostró muy crítica en las redes por el mensaje difundido por la artista. Asimismo, una comunidad feminista invitó a un “contradesafío”.

“Está llegando el verano. Es hora de p o nerse la bikini, ya no tenemos más chance. Lo que sientas, ella te ayuda a eliminarlo”, promocionaba la actriz la propuesta de una influencer fitness. “Es corto, rápido y es maravilloso, porque tiene la manera justa de ayudarte a generar músculo, eliminar grasa, a alimentarte bien, tiene planes que son espectaculares, rápidos y fáciles de hacer”, continuaba la publicidad.

Flor Peña y un desafío que trajo polémica. Foto: Instagram/@flor_d_p

Fue el nombre del challenge, “Verano en bikini”, lo que hizo que más de uno se cuestionara el mensaje: ¿es necesario bajar de peso y tonificar los músculos para ponerse traje de baño? Así lo tomó Pasquini, quien hizo un posteo al respecto. “Sí, como lo ven. Recién escuchaba a una famosa que proponía de mano de otra persona el desafío ‘ponete la bikini’. ¿Y qué se imaginan con este título?”.

“El desafío era ‘bajar rápido’, ‘eliminar grasas’, ‘generar músculo’ para poder ponerte la bikini”, repasaba la profesional. “Creo que el ‘gran desafío’ en realidad es ponerse una bikini sin pensar que tenés que cumplir con todo lo anterior para ponértela”.

Pasquini, en contra del mensaje de Flor Peña. Foto: web

Y continuó: “¡Yo te desafío a que este verano, y todos los que sigan, a que te pongas lo que se te cante! Porque lo único que necesitás para ponerte la bikini es un cuerpo en donde ponerla. Y eso sí, buscate la que más te guste”.

“Y claramente, esto lleva un trabajo. Un proceso de aceptación que cuesta muchas veces mucho. Si vas a cuidarte que sea por salud no por un mandato cultural de un cuerpo con x cantidad de características”, recomendó.

El “contradesafío” de una cuenta feminista

“Mujeres que no fueron tapa” es una cuenta feminista que, entre otras acciones, educa respecto del por qué no son correctos mensajes como el lanzado recientemente por Flor Peña. Justamente, al respecto de este particular, remontó un desafío que causó furor hace poco y que se titula “Hermana, soltá la panza”. “Su cuerpo [el de Flor Peña] encaja perfectamente en el ideal de belleza e invita a un desafío que denomina ‘Verano en Bikini’ propuesto por una influencer fitness que vende rutinas y cosas para tener un cuerpo hegemónico”, explican desde la cuenta.

“En el video se habla de perder grasa rápidamente y de hacer todo lo que tengas que hacer para modelar tu cuerpo, para que puedas entrar en una bikini, que es un eufemismo para decir adelgazá así quedas como yo, porque de otro modo no podés ponerte una bikini ni disfrutar del verano, ni ser feliz”, subraya el texto publicado por el colectivo.

El contradesafío de "Mujeres que no fueron tapa" Foto: Instagram

Y continúa: “El desafío debería ser dejar de tratarnos como cosas, dejar de intentar encajar en un pedazo de tela ínfimo y que se respete la ley de talles, el desafío es dejar de poner la belleza y la delgadez en el centro de nuestras existencias y disfrutar y habitar nuestras cuerpas, porque tenemos el privilegio de estar vivas”.

Para finalizar, la comunidad invita al “contradesafío”: “#HermanaSoltaLaPanza, ponete la bikini o la no bikini, disfruta, disfruta y disfruta de este verano y de lo que nos queda de vida. Necesitamos ser espejo unas de otras y hacernos visibles”.