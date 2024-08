¿Quién es? La China Suárez habría reencontrado el amor con una de sus ex parejas

La China Suárez es reconocida por dos factores: su vida profesional y personal. Pese a participar en ambiciosos proyectos como “Casi Ángeles”, “Terapia Alternativa” y “El Hilo Rojo”, el foco de los fanáticos se ha enfocado en sus romances, donde ha sido vinculada con artistas como Mauro Icardi, L-Gante y Marcos Ginocchio.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, aclaró la actriz al ser relacionada con el ganador de Gran Hermano 2021-2022.

Ahora bien, su última relación fue con Lauty Gram, con quien estuvo en los Premios Gardel 2024. Sin embargo, esto no habría prosperado y decidió darle una oportunidad al amor con otra de sus exparejas.

¿La China Suárez se volvió a enamorar?

El posible interés amoroso de la China Suárez fue revelado por Cande Mazzone. A través de sus historias de Instagram, destacó que la actriz se habría reencontrado con Marlon Teixeira, el modelo brasileño con el que tuvo una relación en 2015.

La coincidencia entre la China Suárez y su ex pareja. Foto: @candemazzone

“¿Se acuerdan de este modelo brasileño con el que salió la China en 2015? Bueno, duraron unos meses y tuvieron una relación a distancia. Después se separaron y se dejaron de seguir”, explicó la periodista de espectáculos sobre el vínculo de la ex Casi Ángeles con el modelo.

La expareja se habrían reencontrado a través de las redes sociales. De acuerdo con la periodista, comenzaron a seguirse nuevamente y darse me gustas a las publicaciones.

“Volvió el follow (...) También los likes de ella en sus últimos posts”, destacó Mazzone sobre el posible nuevo vínculo entre la China Suárez y Marlon Teixeira.

Finalmente, la pareja tuvo una coincidencia en sus últimas publicaciones. A través de sus historias de Instagram, presentaron una foto de una luna llena, aumentando aún más los rumores.

“Y también coincidencias de temáticas. Él filmó a la luna y ella le sacó una foto (no digo que estén en el mismo lugar, solo que casualmente en las últimas horas los dos suben algo de la Luna). ¿Buena onda o volvió el amor?”, cerró la comunicadora.

¿Con qué persona fue vinculada la China Suárez?

Desde otro ámbito, esta no ha sido la primera vez que la actriz ha sido vinculada con un pretendiente. Tras conocerse su ruptura con Lauty Gram, se rumoreó un romance con James Rodríguez, jugador de la Selección de Colombia. Esto, debido a que comenzó a seguirlo a él y a su familia.