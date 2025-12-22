¿Qué pasó entre Beto Casella y Edith Hermida? La palabra del conductor: “No hay caso, esta mujer...”

Uno de los cambios más trascendentales de la televisión argentina en 2026 sin dudas será el desembarco de Beto Casella en América, quien dejará Bendita y Canal 9 después de 20 años.

Edith Hermida y Beto Casella se despidieron después de haber trabajado juntos 20 años. (Fotos: Instagram)

Con Casella se irán varios de los panelistas históricos, pero Bendita seguirá transmitiéndose, con Edith Hermida al frente. Esta decisión trajo muchas especulaciones, principalmente relacionadas a cómo terminó la relación entre los conductores.

En el último programa de Beto, el pasado viernes, Edith no estuvo: se encontraba casualmente -o no- de vacaciones. Hay quienes aseguran que Casella sintió como una traición que Hermida no lo siga. Justamente, eso fue lo que publicó Laura Ubfal y a Beto no le cayó para nada bien.

“Todo terminó mal"

“Fueron muchos años de una relación de amistad que trascendió la televisión y, ahora, Edith Hermida queda al frente del ciclo que por dos décadas condujo su mentor, Beto Casella, por Canal 9. Y si bien parecía que estaba todo bien, no es así“, escribió en su medio digital la periodista de espectáculos, en un artículo que tituló “Todo terminó mal entre Beto Casella y Edith Hermida”.

Beto Casella contra Laura Ubfal

“Como se vio en Infama de este domingo, a Beto le hubiera gustado que Edith, como el resto de sus compañeros, lo sigan acompañando ahora en la pantalla de América", agregó.

“Edith eligió lo que más le convenía, pero Casella lo sufrió como una ‘traición’ y, es más, contó que ella ni siquiera tuvo una gran despedida cuando le informó que se tomaba vacaciones, sin siquiera participar de la fiesta que el viernes por la noche coronó esta etapa de ‘Bendita’ con Beto al frente en el 9″, sumó Ubfal.

Las frases fuertes y contudentes de la periodista no le gustaron nada a Casella, quien citó la publicación en X y escribió: "No hay caso, esta mujer no pega una…“, dando a entender que no existe tan conflicto con Hermida.

Cabe destacar que, según consignó la propia Ubfal, a Casella lo siguen a América Any Ventura y Alejandra Maglietti, que renunciaron al 9, como también Horacio Pagani, Enzo Aguilar, el locutor Mariano Flax, además de gente de edición y producción.