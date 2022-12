Qué pasó con Flavio Mendoza y la muestra de su escuela: el calor se hizo sentir, pero el show brilló en el escenario

Se termina el año y empiezan las despedidas, las graduaciones y las muestras de fin de año de las actividades que hicimos a lo largo del 2022. Ese fue el caso de la Escuela de danza y acrobacia de Flavio Mendoza: el domingo 11 de diciembre los estudiantes hicieron su presentación, por primera vez, en el Circo del Ánima. Pero un video y algunas declaraciones, quisieron opacar lo mágica que fue el show que se vio en Avellaneda.

Como madre que estuvo presente en la muestra, aprovecho el espacio que tengo en mi trabajo para contar como viví este cierre de año con el Studio Flavio Mendoza. El calor está diciendo presente en Buenos Aires, hace algunas semanas, de manera intensa y en la carpa del circo se sintió, claro, no vamos a mentir; pero esto no opacó el show.

Polémica por la muestra de fin de año de la escuela de Flavio Mendoza

El calor, al menos a mí, me altera bastante, y capaz fue eso lo que se ve en el video donde Flavio Mendoza tuvo un cruce con una espectadora, quién luego habló con Crónica. Pero arranquemos por el principio de todo este tema: los mensajes cruzados en los grupos de WhatsApp de los diferentes grupos (o al menos en el que yo estoy) empezaron el jueves a la tarde, después de retirar a los chicos y chicas del ensayo general.

Ese día el calor era insoportable, y el lugar en el que está el circo no colaboró ni un poco: está en el playón del Centro Comercial Parque Avellaneda, que no tiene un solo árbol que haga sombra y baje la temperatura del cemento. Por eso la carpa queda al rayo del sol, no podemos pedirle a Flavio Mendoza que haga un pozo y plante un árbol, creo yo.

La muestra de fin de año de la escuela de Flavio Mendoza se realizó en el Circo del Ánima. Foto: Julieta Rico

El jueves los chicos salieron empapados del ensayo que fue en un horario complicado; al consultar con las secretarias de la escuela, que al igual que los alumnos y los profesores estuvieron en el lugar, nos contaron que los cuatro aires acondicionados que tiene el lugar no dieron abasto y que lamentaban lo que había pasado.

Ante esta situación se exigió, por el cuidado de los pequeños, que vean una manera de que el show se haga de la manera más segura posible, los golpes de calor no son joda. Con el correr de las horas llegó una primera solución: pasar la presentación al día lunes por la noche; situación que no fue aceptada o que despertó malestar también, ya que éramos varios los que teníamos familiares que viajaban desde lejos para ver el show.

Todo esto hizo que muchas personas comiencen a quejarse, y que hasta lleguen a amenazar con realizar una demanda penal. El mismo Mendoza comentó que le llegaron mensajes a su teléfono personal de madres/padres recriminando por esta situación (lo menciono porque él luego al finalizar el show lo remarca y es parte de lo “viral”).

Al día siguiente, se confirma que la muestra iba a tener cambios, pero no de día, ya que todos habíamos organizado todo para ese domingo, sino de horario: en lugar de las 15 horas, el espectáculo se pasaba para las 10 de la mañana. Todo con el objetivo de “luchar” contra la fuerza del sol, o calor, y pasar un buen momento, viendo lo que nuestros hijos/hermanos/parejas/amigos habían preparado.

Cómo fue la muestra de la escuela de Flavio Mendoza

En mi caso particular, llevé botellas de agua con hielo para mi hija y mi familia (te dejaban ingresar con cosas, por más que allí vendían), abanicos por si el calor se hacía sentir y mucha paciencia, porque era un momento que mi hija esperó durante mucho tiempo. El cambio de horario fue algo positivo, pero lamentablemente, el calor fue más y nuevamente los aires acondicionados no fueron suficientes.

Lo que hacen en la escuela es increíble, capaz lo digo como madre babosa, pero hace bastantes años que mi nena entrena ahí y tanto profesores como las secretarias, están siempre dispuestos de la mejor manera, conteniendo, ayudando y acompañando para que todo salga. Fue un espectáculo tremendo en un escenario profesional, como Mendoza los tiene acostumbrados, ya que años anteriores se realizó en el Teatro Broadway; pero esta vez se quiso brindar la oportunidad a los alumnos de tener esta experiencia única.

Esperar a que el sol se vaya, tampoco fue posible porque es en el horario que se realiza el espectáculo de Navidad. El primer turno, que eran en su mayoría menores los que subían al escenario, fue a las 10 de la mañana; terminó cerca de las 11.40 y a las 12 comenzaba la muestra de los alumnos de la Carrera Integral de Danza y Acrobacia.

Flavio Mendoza estuvo presente en todo momento en la carpa; vio de principio a fin cada acto tanto de los más chicos como de los alumnos de la carrera. Estuvo en el mismo lugar que todos, sintiendo lo mismo que todos, aunque capaz que más enojado porque sabía que las quejas podían caer y que el “temita” del clima, no estaba en sus manos.

Cuando terminaron de hacerse cada uno de los números en el primer show (el que presencié), el bailarín subió al escenario para felicitar a los chicos y chicas; y aprovechó para hablar un poquito. Sin filtro, como suele ser él, comentó que un par de “conchudas” se quejaron por el calor, pero que él no podía controlarlo. También remarcó que todos los cambios que si hicieron fueron pensados en los artistas que estaban en el escenario, no en los espectadores, porque él cuida a quienes suben al escenario e intenta que sea de la mejor manera.

La muestra de fin de año de la escuela de Flavio Mendoza se realizó en el Circo del Ánima. Foto: Julieta Rico

Entre un poco de risas, agradeció la entrega de todos y se quedó para sacarse fotos con cada uno de los grupos, que felices se desesperaban por estar cerca del artista. Después, todos nos retiramos y afuera, un poco a la sombra y otro al sol, porque repito el playón no tiene un solo árbol, estaban los amigos y familiares del grupo de las 12.

Qué pasó en la muestra de fin de año de la escuela de Flavio Mendoza

Ya el horario era un poco más complicado, y los 38°C se sentían a más no poder. Eso hizo que el calor sea intenso y que el malestar de algunos, por lo que trascendió, fuera mayor. Nuevamente, el padre de Dionisio Mendoza estuvo presente, mirando cada número y al finalizar, en medio de su discurso, tuvo un cruce con gente que estaba en las plateas, y en las redes se lo tildó de “rata”.

“Es falaz lo que dijo esta persona. De las miles que asistieron al circo, ella fue la única que salió a hablar en los medios”, arrancó remarcando Adriana Mendoza en diálogo con VíaPaís. Luego detalló que la muestra, al igual que las clases y la carrera que se dicta en los Studios de Belgrano y Palermo, fueron “muy baratas”; ya que el valor de las cuotas es menor a la de otros establecimientos con este nivel. Pero esto no bajó la calidad del espectáculo.

Al mismo tiempo, enfatizó: “Los aires acondicionados que dicen que no estaban prendidos, estuvieron prendidos siempre. Son cuatro equipos con el tamaño de un auto cada equipo. Estuvieron a full desde las 7 de la mañana”. También remarcó que siempre se estuvo pendiente y al cuidado para los más chicos, y los no tanto.

“Lamentablemente, nada de esto alcanzaba con las temperaturas que vivimos todos. ¿O los que estaban afuera de la muestra, en sus casas, no sufrieron las altas temperaturas?”, continúa su descargo Adriana, que también estuvo a las corridas ayudando con los alumnos; y agregó: “Lamentablemente, no tenemos, todavía, la capacidad de dominar el clima”.

En esta misma línea, admite que “el calor nos superó”. Desde la administración de la escuela, comunicaban los diferentes cambios que se iban a realizar en la presentación y, también abrieron la posibilidad de que se devuelva el dinero de las entradas para quienes no pudieran o quisieran ir. A pasar de esto, “varias madres se han quejado, casi amenazándonos con denunciarnos”.

“Cualquiera que lo conoce, sabe como se expresa. Flavio no va a andar chupándole las medias a nadie para vender una entrada o para que lo sigan. Lo siguen por calidad y talento”, detalló y sobre el cruce de Mendoza con un grupo de espectadores, Adriana remarcó: “A las madres, que se comportaron como conchudas; él sí, cuando subió al escenario, dijo que ‘no sean conchudas’. Qué tanto nos vamos a asustar por una palabra; yo me asusto más de gente desconsiderada que hasta nos amenazaron”.

Para finalizar, invitó a todos a mirar en las redes “la maravillosa muestra” que se brindó y que lo que había “era calor”, pero que el resultado del espectáculo compenzaban esa situación, que no estaba en sus manos modificar. “Dejamos la vida en esto, somos mucha gente trabajando en esto bajo el lineamiento de Flavio Mendoza. Todo es absoluta caridad y entrega”, concluyó.