Qué ocurrió con Rufina Cabré durante la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: “Va a ser fuerte”

Llegó el día que tantos esperaban: este sábado 6 de diciembre Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán el “sí” en su gran celebración. Tras haber pasado por el civil días atrás, la pareja coronará su amor con una fiesta importante en Córdoba, a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su casamiento por civil en una íntima ceremonia en Carlos Paz

En un clima de armonía, unión familiar y mucha alegría, hay alguien más del clan Cabré que acapara todas las miradas: Rufina. La hija del actor, que no regresó a Turquía junto a la China Suárez, tendrá un papel clave en este día tan especial.

Qué hará Rufina en el casamiento de Nicolás Cabré

De acuerdo con lo que se supo en las últimas horas, y lo que el propio Nicolás confirmó, su hija no solo será la encargada de llevar los anillos al altar, sino que también asumirá otro papel central. Rufina será quien “entregue” a Pardo a Cabré, un gesto que promete convertirse en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Nicolás Cabré en Urbana Play. (Captura)

“Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá; ella va a ser fuerte y me va a entregar”, destacó el actor. Y aunque en un principio la pareja imaginaba una celebración más reducida y privada, con el correr de los preparativos la propuesta fue tomando otra dimensión y el festejo terminó creciendo a medida que ambos se fueron entusiasmando.